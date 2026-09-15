Maja Ognjenović i Miloš Teodosić godinama su važili za jedan od najpoznatijih sportskih parova na Balkanu. Njihova veza koju su obnovili nakon 13 godina oduvijek je privlačila ogromnu pažnju javnosti

Izvor: MN Press

Maja Ognjenović i Miloš Teodosić ponovo su u centru pažnje javnosti, a kako vrijeme prolazi, a sve više informacija se saznaje o njihovom odnosu.

Još u junu domaći mediji su pisali kako su nekadašnji partneri ponovo u kontaktu, a od tada se njihov odnos, prema riječima izvora bliskih košarkašu, razvijao korak po korak.

Pogledajte fotografije Maje i Miloša:

Vidi opis Maja Ognjenović i Teodosić se čuli dok su još oboje bili u braku? Evo kako je sve počelo i ko se prvi javio Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN Press Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 6 / 6 AD

Sve je počelo od sporta

Najpre je Maja početkom ljeta javno podržala Miloša Teodosića na društvenim mrežama i lajkovala njegovu zvaničnu izjavu o poslovnim aktivnostima koju je dao za medije.

Iako ni Maja ni Miloš nisu željeli javno da govore o prirodi svog odnosa, ljudi iz njihovog okruženja tvrde da komunikacija traje već neko vrijeme, dok prijatelji koji su svojevremeno i kumovali njihovom poznanstvu ne kriju da bi voljeli da ih ponovo vide zajedno.

Prema riječima izvora bliskog Milošu, upravo je nekadašnji kapiten srpske košarkaške reprezentacije napravio prvi korak.

Vidi opis Maja Ognjenović i Teodosić se čuli dok su još oboje bili u braku? Evo kako je sve počelo i ko se prvi javio Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN Press Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN Press Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN Press Br. slika: 10 10 / 10

"Teo je prvi pozvao Maju. Povod je bio isključivo sport. Želio je da joj pruži podršku kada je donijela odluku da se po drugi put oprosti od reprezentacije. Dugo su razgovarali o tome kroz šta prolazi i koliko joj ta odluka znači", priča izvor.

Posle toga nisu prekinuli kontakt. Naprotiv, nastavili su da se čuju i razmjenjuju mišljenja o važnim životnim odlukama. Kada je Maja kasnije razmišljala o povratku na teren, ponovo su razgovarali.

"Popričali su i tada. Vagali su sve mogućnosti i zajedno došli do zaključka šta je najbolje za nju u tom trenutku. Tu se vidi koliko među njima postoji međusobno poštovanje", dodaje sagovornik.

Kako tvrdi isti izvor, razgovori nisu ostali samo na sportu. U jednom trenutku otvorile su se i mnogo ličnije teme, one koje su godinama ostajale daleko od očiju javnosti.

Vidi opis Maja Ognjenović i Teodosić se čuli dok su još oboje bili u braku? Evo kako je sve počelo i ko se prvi javio Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 15 / 15 AD

Komunikaciju započeli dok su oboje još bili u braku?

"Oboje su jedno drugom bili utjeha. Među prvima su saznali da su njihovi brakovi praktično došli do kraja. Takve stvari ne govorite svakome. To govori koliko je povjerenje među njima ponovo izgradeno. Oboje su tada shvatili da njihova ljubav zaslužuje drugu šansu", kaže sagovornik.

Maja i Miloš godinama su važili za jedan od najpoznatijih sportskih parova na Balkanu. Njihova veza privlačila je ogromnu pažnju javnosti, a mnogi su bili uvjereni da će svoju ljubav jednog dana krunisati brakom. Medutim, život ih je odveo različitim putevima. Posle raskida svako je nastavio svojim putem, gradeći uspješnu karijeru i privatan život daleko jedno od drugog.

Danas, posle mnogo godina, sudbina ih je ponovo spojila najprije kroz sport, a potom i kroz razgovore o životnim izazovima koje su prolazili gotovo u isto vrijeme.

Pogledajte još fotografija Maje i Miloša:

Vidi opis Maja Ognjenović i Teodosić se čuli dok su još oboje bili u braku? Evo kako je sve počelo i ko se prvi javio Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MONDO/Matija Popović/YouTube/KK Crvena zvezda Meridianbet Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN Press Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: V.M./ATAIMAGES Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: KK Crvena zvezda Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN Press Br. slika: 7 7 / 7

(Kurir/MONDO)