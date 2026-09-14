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Zašto se Maja Ognjenović razvela od Danila Ikodinovića? Vaterpolista ogolio dušu, otkrio u kakvim su odnosima

Zašto se Maja Ognjenović razvela od Danila Ikodinovića? Vaterpolista ogolio dušu, otkrio u kakvim su odnosima

Autor Jovana Milićević
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Danilo Ikodinović je nakon razvoda otkrio zbog čega je došlo do kraha braka sa Majom Ognjenović.

Zašto se Maja Ognjenović razvela od Danila Ikodinovića? Vaterpolista ogolio dušu, otkrio u kakvim su Izvor: MN Press

Proslavljeni vaterpolista Danilo Ikodinović nedavno se razveo od odbojkašice Maje Ognjenović, a kako pišu domaći mediji, ona se navodno vratila bivšem dečku Milošu Teodosiću.

Pogledajte kako su Maja i Danilo izgledali kao par:

"Dok je bilo lepo, bilo je lepo, išlo je i trajalo je, ali kada je krenulo da ne bude lepo, mi smo se potrudili da to ispravimo, nismo uspeli", govorio je Ikodinović svojevremeno za Novu.

Kako je naglasio doneli su zrelu odluku i da su se razišli prijateljski, kao ljudi, bez ikakve zle krvi.

Obnovila vezu sa Teodosićem

Inače, Maja Ognjenović je nekada bila verena za poznatog košarkaša Miloša Teodosića. Nakon vesti o razvodu od Danila, u medijima se ujedno piše i spekuliše o tome da se odbojkašica pomirila sa bivšim verenikom.

Pogledajte fotografije Maje i Miloša:

Ubrzo nakon što je ova vest osvanula, Maja je zaintrigirala objavom.

"I otkriće se na strašnom sudu da je jedini smisao života na zemlji bila ljubav", napisala je odbojkašica.

Podsećanja radi, njihova romansa počela je 2008. godine na početku njihovih karijera, a četiri godine su proveli u vezi. Godine 2010. objavili su veridbu dok su oboje igrali za grčki klub „Olimpijakos“ i živeli pod istim krovom. Međutim, kada je Miloš otišao u Moskvu, a Maja u Berlin, razdvajanje profesionalnih puteva dovelo je do zahlađenja emocija i razlaza 2013. godine.

Pogledajte još fotografija košarkaša i odbojkašice:

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Tagovi

Maja Ognjenović Danilo Ikadinović Miloš Teodosić

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