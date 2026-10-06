Ruski predsjednik Vladimir Putin sjutra, 7. oktobra puni 74 godine, a rođendane je tokom više od dvije decenije na vlasti provodio na različite načine - od radnih sastanaka i međunarodnih samita do hokeja i odlaska duboko u sibirsku tajgu.

Izvor: NEXTA / screenshot

Vladimir Putin je rođen 7. oktobra 1952. godine u tadašnjem Lenjingradu, današnjem Sankt Peterburgu, a tokom više od dvije decenije provedene na najvišim državnim funkcijama njegovi rođendani često se nisu mnogo razlikovali od drugih radnih dana.

Ipak, bilo je i izuzetaka koji su privukli veliku pažnju javnosti.

Jedini slobodan rođendan proveo u tajgi

Jedan od najupečatljivijih Putinovih rođendana bio je 2014. godine, kada je napunio 62 godine.

Tada je, prema navodima ruskih medija, prvi put tokom boravka na vlasti uzeo slobodan dan za svoj rođendan i otišao u sibirsku tajgu, između 300 i 400 kilometara od najbližeg naseljenog mjesta.

Putin je kasnije otkrio da je tokom boravka u prirodi pešačio gotovo devet kilometara kroz planinski teren.

Bio je to veliki izuzetak u odnosu na način na koji ruski predsjednik obično provodi 7. oktobar.

Rođendan proveo i na hokejaškom terenu

Već naredne godine Putin je rođendan proveo potpuno drugačije.

Tokom 7. oktobra 2015. imao je državničke obaveze i razgovore, a dan je završio učestvujući u utakmici Noćne hokejaške lige u Sočiju.

Putin je na toj utakmici postigao sedam golova, a njegova ekipa pobijedila je rezultatom 15:10.

Tokom svojih rođendana boravio je i van Rusije. Godine 2002. bio je u Kišinjevu na samitu Zajednice nezavisnih država, dok ga je 2013. rođendan zatekao na Baliju, gdje je učestvovao na samitu APEC-a.

Tadašnji predsjednik Indonezije Susilo Bambang Judojono iznenadio ga je pjesmom "Happy Birthday", dok je kineski predsjednik Si Đinping Putinu poklonio tortu, a tadašnji japanski premijer Šinzo Abe sake.

Rođendan najčešće uz posao

Putin je tokom godina mnogo češće rođendan provodio radeći nego odmarajući.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov ranije je govorio da ruski predsjednik praktično ne može sebi da priušti odmor. Rođendanski dan često uključuje državničke obaveze, telefonske razgovore i čestitke stranih lidera, dok privatni dio dana Putin uglavnom provodi sa porodicom i bliskim ljudima.

Tako je bilo i prošle godine, kada je Putin na svoj 73. rođendan imao zakazan sastanak sa stalnim članovima Saveta bezbjednosti Rusije, dok je tokom dana primao čestitke i razgovarao sa stranim liderima.

Putinu su tokom godina stizali i neobični rođendanski pokloni - od životinja i knjiga do traktora. Aleksandar Lukašenko mu je svojevremeno poklonio sertifikat za traktor "Belarus", a među poklonima koje je ruski predsednik dobijao bili su i štenci, usurijski tigar, knjige i vino, prenio je Gardijan.