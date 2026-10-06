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Anabela Atijas operisana: Otkazala sve nastupe, 3 nedelje nije izašla iz kuće, ovo su detalji

Anabela Atijas operisana: Otkazala sve nastupe, 3 nedelje nije izašla iz kuće, ovo su detalji

Autor Marina Cvetković
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Anabela Atijas operisana je pre tri nedelje, a oporavak provodi kod kuće.

Anabela Atijas operisana Izvor: Instagram/anabelci

Anabela Atijas prije tri nedelje podvrgla se operaciji očiju, a kako saznaju domaći mediji, pjevačica je imala prvu intervenciju koja je podrazumijevala promjenu sočiva.

Zbog oporavka i kako bi izbjegla mogućnost infekcije, Anabela već gotovo tri nedelje vrijeme provodi u svom domu i maksimalno miruje.

Teško joj pada oporavak

Sve to joj, kako je ispričao izvor blizak pjevačici, veoma teško pada, budući da Anabela nije osoba koja voli da miruje i dane provodi u krevetu. Posebno joj teško pada što je odvojena od svojih najbližih i što je primorana da privremeno promeni svoj svakodnevni ritam.

Zbog zdravstvenog stanja Anabela je prije tri nedelje otkazala i svoje nastupe, a na muzičku scenu trebalo bi da se vrati za desetak dana. Njen povratak zakazan je za koncert "Devedesete" u Novom Sadu, gdje bi trebalo ponovo da stane pred publiku.

Pjevačica je riješena da ispoštuje sve savjete ljekara, kako bi oporavak prošao što bolje i kako bi se što prije vratila svojim obavezama.

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Tagovi

anabela atijas operacija

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