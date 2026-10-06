Švajcarska zvanično nema glavni grad, a Bern i Cirih često se pogrešno smatraju prijestonicama.

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Mnoge iznenađuje činjenica da Švajcarska zvanično nema glavni grad. Ova zemlja se sastoji od 26 kantona koji su kroz istoriju funkcionisali gotovo kao samostalne države. Zbog snažnog naglaska na decentralizaciji i ravnopravnosti kantona, Švajcarska nikada nije formalno odredila svoju prijestonicu.

Ključne državne institucije strateški su raspoređene širom zemlje:

Bern je sjedište savezne vlade i parlamenta pa nosi titulu federalnog grada, ali zvanično nema status prijestonice.

je sjedište savezne vlade i parlamenta pa nosi titulu federalnog grada, ali Lozana ima Savezni sud.

ima Savezni sud. Belincona je dom Saveznog krivičnog suda.

Za mnoge je prva asocijacija na Švajcarsku Cirih, najveći grad i glavni privredni centar. Ženeva je drugi po veličini grad i međunarodni diplomatski centar.

Ovakav raspored odražava švajcarsku političku kulturu zasnovanu na kompromisu i podjeli moći. Izraženi federalizam omogućava kantonima da zadrže sopstvene ustave, parlamente i sudove, čime se izbjegava stvaranje jednog dominantnog političkog centra i čuva duga tradicija direktne demokratije.