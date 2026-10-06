Parking servis Budva saopštio je da je završio ljetnju turističku sezonu sa značajnim poslovnim rezultatima, većim parking kapacitetima, razvijenim sistemom zonskog parkiranja i unaprijeđenim uslugama.

Izvor: Parking servis Budva

“U periodu od 1. januara 2026. godine, na opštim i posebnim parkiralištima i u garažama ostvareno je blizu milion evidentiranih ulazaka. Najveći broj ulazaka u ovom periodu evidentiran je u garaži TQ Plaza, a slijede parkirališta 'Pošta – City', 'Zeta film', zatim parkirališta kod Mediteranskog sportskog centra i 'JAT'”, navode iz tog opštinskog preduzeća.

Ističu da je iza njih veoma intenzivna i zahtjevna ljetnja sezona, sa velikim brojem posjetilaca i izraženim pritiskom na parking prostor, naročito u užem centru grada.

“Sistem Parking servisa odgovorio je na veliko opterećenje i gotovo milion evidentiranih ulazaka vozila, dok smo istovremeno širili parking kapacitete i nastavili razvoj zonskog parkiranja. Dobri poslovni rezultati dodatni su podsticaj da nastavimo sa unapređenjem usluga i realizacijom planiranih projekata. Važnu podršku u tome predstavlja saradnja sa Opštinom Budva i Komunalnom policijom, kao i razumijevanje građana i posjetilaca. Iskustva iz ove sezone biće osnova za dalje unapređenje sistema i kvaliteta usluga“, istakla je Dragana Pima, direktorica Parking servisa Budva.

Budva danas raspolaže sa više od 3.200 uređenih parking mjesta, što predstavlja najveći parking kapacitet do sada. "Tome je doprinijelo i oko 100 novih mjesta kod Mediteranskog sportskog centra, uređenih u saradnji sa Opštinom Budva”, saopšteno je iz Parking servisa.

Uporedo sa unapređenjem parking infrastrukture, kako dodaju, poboljšavaju se i uslovi za rad zaposlenih i pružanje usluga korisnicima.

“Opština Budva ustupila je Parking servisu privremene kancelarije u TQ Plazi, koje će se koristiti do završetka adaptacije dodatnog prostora uz postojeće kancelarije. Prostor je Parking servisu zvanično dodijeljen u decembru 2025. godine, a trenutno je u toku tenderski postupak za njegovu adaptaciju. U privremene kancelarije sada su premještene službe za izdavanje propusnica za posebna i opšta parkirališta. Sa završetkom glavne turističke sezone, od 1. oktobra počeo je i zimski režim naplate parkinga. Niže cijene u odnosu na ljetnji period primjenjuju se na posebnim i opštim parkiralištima i u garažama, kao i u ljubičastoj, crvenoj i žutoj zoni. Sezonsko prilagođavanje cjenovnika prati manju frekvenciju saobraćaja i potražnju za parking prostorom tokom zimskih mjeseci”, navode iz Parking servisa.

Naglašavaju da završetak ljetnje sezone istovremeno označava početak priprema za novo proširenje sistema zonskog parkiranja.

“Parking servis i Sekretarijat za komunalno-stambene poslove završili su mapiranje grada za potrebe druge faze zonskog parkiranja, a u toku je preciziranje konkretnih lokacija koje će biti obuhvaćene. Planirano je da se zoniranje proširi na dijelove Dubovice, Golubovine, Petrovca i Pržna, dok će konačan broj novih mjesta biti poznat nakon završetka tehničkih i administrativnih procedura. Cilj Parking servisa Budva ostaje povećanje broja uređenih parking mjesta, efikasnije korišćenje postojećih kapaciteta i dalji razvoj sistema parkiranja koji će tokom cijele godine odgovarati potrebama građana, privrede i posjetilaca”, piše u saopštenju.