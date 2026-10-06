Budvanska saobraćajna @PolicijaCG kontrolisala je i I.Z. iz Budve, koji je odbio da se podvrgne testiranju na prisustvo psihoaktivnih supstanci u organizmu.⚖️ I.Z. je lišen slobode, a Sud za prekršaje u Budvi izrekao mu je novčanu kaznu u iznosu od 2.000 eura. https://t.co/s037a4fkfQ