Najveće naftno skladište u Moskovskoj oblasti zahvatio je požar tokom masovnog ukrajinskog napada dronovima, prema izvještajima koje Kyiv Independent nije mogao odmah nezavisno da potvrdi.

Izvor: X/exilenova_plus

Ukrajinski dronovi gađali su veliko naftno postrojenje u Moskovskoj oblasti tokom masovnog napada u noći između 5. i 6. oktobra, objavili su kanali koji prate ratna dešavanja.

Prema navodima Telegram kanala Exilenova Plus, ukrajinski dron pogodio je proizvodno-dispečerski centar Volodarsk, u blizini sela Konstantinovo. Kyiv Independent nije mogao odmah nezavisno da potvrdi ove izvještaje.

Ruski državni mediji navode da je ovo bio najveći napad dronovima na taj region u poslednje dvije godine.

Konstantinovo: the Volodarskaya oil products pumping and dispatch station continues to burn. According to local residents, two storage tanks are on fire.The station, a branch of Transneft–Upper Volga, is directly linked to the Moscow aviation hub’s largest airports. https://t.co/KooKJnV1X6 — Exilenova+ (@Exilenova_plus)October 6, 2026

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin izjavio je da je tokom noći najmanje 650 ukrajinskih dronova letjelo prema prijestonici, a da je ruska protivvazdušna odbrana oborila 105 na prilazima gradu.

"Ka Moskovskoj oblasti letjelo je 650 dronova. Većinu su snage protivvazdušne odbrane uništile na većoj udaljenosti. Na prilazima Moskvi uništeno je 105 dronova", rekao je Sobjanin.

Na snimcima očevidaca iz Konstantinova, koje se nalazi oko 40 kilometara od centra Moskve, navodno se vide plamen i gust dim iz postrojenja Volodarsk. Objekat je udaljen oko 450 kilometara od ukrajinske granice.

Prema izvještaju nezavisnog ruskog medija Astra, Volodarsk je najveće naftno skladište u Moskovskoj oblasti, sa godišnjim obimom od oko tri miliona tona naftnih derivata. Cjevovodima je povezano sa velikim aerodromima u toj oblasti.

Ukrajina redovno napada vojnu infrastrukturu duboko na teritoriji Rusije i na okupiranim teritorijama, nastojeći da oslabi sposobnost Moskve da nastavi rat.

Ukrajinsko Ministarstvo odbrane saopštilo je 4. oktobra da je u ukrajinskim napadima onesposobljeno više od 51 odsto ruskih kapaciteta za preradu nafte.

Rusija istovremeno nastavlja napade na ukrajinske gradove i civilnu infrastrukturu.

Kasno 5. oktobra ruske snage napale su Kijev. Nakon što je protivvazdušna odbrana oborila dron, njegovi ostaci pali su u stambeni dio Pečerskog okruga, javio je reporter Kyiv Independenta sa terena.