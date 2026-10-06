Zećanin R.V. (59) uhapšen je zbog sumnje da je izazvao saobraćajnu nesreću na auto-putu, u kojoj je juče poginuo M.A. (55) iz Pljevalja.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Podgorička policija uhapsila ga je po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva, zbog sumnje da je počinio krivično djelo - teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.



U jučerašnjem udesu u mjestu Pelev Brijeg učestvovali su automobil koji je vozio M.A. i kombi koji je vozio R.V.

"Dosadašnje policijsko-tužilačke mjere i radnje ukazuju na sumnju da je do saobraćajne nezgode došlo na način što je M.A., upravljajući vozilom iz pravca Smokovca ka Mateševu, zbog kvara na vozilu zaustavio vozilo u krajnjoj desnoj saobraćajnoj traci, nakon čega je izašao iz vozila. Tom prilikom je iz istog smjera naišlo teretno motorno vozilo kojim je upravljao R.V., koje je ostvarilo kontakt sa zaustavljenim vozilom. Usljed nastalog kontakta došlo je do pomjeranja putničkog vozila i njegovog kontakta sa M.A., koji je potom zadobio povrede usljed kojih je smrtno stradao", saopštila je Uprava policije.

Lakše je povrijeđen putnik na zadnjem sjedištu u automobilu koji je vozio M.A.

"O događaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je rukovodio uviđajem izvršenim na licu mjesta. Po nalogu državnog tužioca, R.V. je nakon preduzetih mjera i radnji lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično djelo teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja", dodaju iz policije.

Apelovali su na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajna pravila i brzinu kretanja prilagode uslovima na putu i stanju kolovoza, kao i drugim okolnostima koje utiču na bezbjednost saobraćaja.

"Takođe, u slučaju kvara, vozačima se savjetuje da, kada za to postoji mogućnost, vozilo zaustave u saobraćajnoj traci za prinudno zaustavljanje. Ukoliko traka za prinudno zaustavljanje na toj dionici puta ne postoji, vozač je dužan da vozilo, do njegovog uklanjanja sa kolovoza, propisno obilježi i preduzme potrebne mjere radi zaštite svoje bezbjednosti i bezbjednosti ostalih učesnika u saobraćaju", piše u saopštenju.