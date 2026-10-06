Kaže da se ključni pokazatelj javnog duga ne mjeri nominalnim iznosom duga, već koliki je dug u odnosu na BDP.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Crna Gora bi, da bi se desio "grčki scenario" i javni dug prebacio preko 200 odsto BDP-a, morala da se zaduži za više od 12 milijardi eura, a da BDP u međuvremenu ne poraste ni za jedan euro, kazao je generalni sekretar Pokreta Evropa sad i potpredsjednik Skupštine Boris Pejović.

"Najbliži smo bili grčkom scenariju za vrijeme vlasti DPS-a. Po posljednjim zvaničnim podacima, Grčka je dužna 360 milijardi eura, odnosno 143,5% BDP-a. U jeku krize dug je prelazio preko 200% u odnosu na BDP. Crna Gora je sada dužna 5 milijardi eura (2020. godine - dug 4,4 milijarde), odnosno 58,5% BDP-a (2020. godine - dug 105,1% BDP-a). Iako je bilo manipulacija o grčkom scenariju, Crna Gora je i pored zaduženja postala zemlja sa najvećim padom duga u udjelu BDP-a, jer je u odnosu na 2020. godinu skoro udvostručen BDP", saopštio je Pejović.

Kaže da se ključni pokazatelj javnog duga ne mjeri nominalnim iznosom duga, već koliki je dug u odnosu na BDP.

"Da bi se desio grčki scenario i javni dug prebacio preko 200% BDP-a, Crna Gora bi morala da se zaduži za preko 12 milijardi eura, a da BDP u međuvremenu ne poraste ni za jedan euro. Dakle, kada se ove cifre stave na papir, tek se mogu bolje uočiti razmjere manipulacija, motivisane ciljem da se građani ubijede kako su jedino održive plate od 200 eura i penzije od 100 eura", piše u saopštenju.