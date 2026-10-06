Budvanska policija je uhapsila N.M. iz tog grada, koji se, upravljajući motociklom, nije zaustavio na znak stop, već se udaljio u nepoznatom pravcu, objavila je Uprava policije na društvenoj mreži X.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako su kazali, ubrzo je identifikovan i pronađen.

“Sud za prekršaje u Budvi izrekao mu je kaznu zatvora u trajanju od 15 dana”, zaključili su iz UP.