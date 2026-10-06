Budvanska policija je uhapsila N.M. iz tog grada, koji se, upravljajući motociklom, nije zaustavio na znak stop, već se udaljio u nepoznatom pravcu, objavila je Uprava policije na društvenoj mreži X.
Kako su kazali, ubrzo je identifikovan i pronađen.
“Sud za prekršaje u Budvi izrekao mu je kaznu zatvora u trajanju od 15 dana”, zaključili su iz UP.
Budvanska @PolicijaCG je lišila slobode N.M. iz #BD, koji se, upravljajući motociklom, nije zaustavio na znak „STOP“, već se udaljio u nepoznatom pravcu. Ubrzo je identifikovan i pronađen.⚖️ Sud za prekršaje u Budvi izrekao mu je kaznu zatvora u trajanju od 1⃣5⃣ dana.⤵️— Uprava policije Crne Gore (@PolicijaCG)October 6, 2026