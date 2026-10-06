logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Advokat žene Mustafe Sandala progovorio o 11 milijardi: Evo gdje je završavao novac, otkrio istinu o Melis

Advokat žene Mustafe Sandala progovorio o 11 milijardi: Evo gdje je završavao novac, otkrio istinu o Melis

Autor Marina Cvetković
0

Supruga turske muzičke zvijezde Mustafe Sandala, Melis Sandal, našla se u centru skandala zbog istrage koja se odnosi na poslovanje investicionih fondova i ogromne sume novca koje se pominju u medijima.

Advokat žene Mustafe Sandala progovorio o 11 milijardi Izvor: Instagram printscreen

Posebnu pažnju izazvali su navodi da je Melis iz fondova navodno povukla više od 11 milijardi turskih lira, kao i tvrdnje da je dio novca prebačen u Dubai, gdje ona trenutno boravi.

Oglasio se advokat Melis Sandal

Povodom ovih informacija sada se oglasio i njen advokat, koji je odbacio navode koji su se pojavili u javnosti i iznio njihovu verziju događaja.

Kako tvrdi pravni zastupnik supruge Mustafe Sandala, cifra od više od 11 milijardi lira koja se pominje u medijima ne predstavlja stvarnu vrijednost njenih ulaganja i kretanja novca. Prema njegovim navodima, sve finansijske transakcije njegove klijentkinje mogu da budu provjerene putem bankarske i brokerske dokumentacije, koja bi trebalo da pokaže odakle je novac dolazio i gdje je završavao.

Advokat je kategorički odbacio i tvrdnje da je Melis pomenute milijarde prebacila u Dubai ili neku drugu državu.

Pogledajte njene i Mustafine slike:

Otkrio zbog čega Melis boravi u Dubaiju

Prema verziji njenog pravnog tima, boravak Melis Sandal u Dubaiju nema veze sa aktuelnom istragom niti sa navodnim prebacivanjem ogromne količine novca u inostranstvo.

Kako je navedeno, ona već duže vrijeme boravi tamo zbog školovanja djeteta, dok su određene uplate koje su izvršene u inostranstvu, prema tvrdnjama advokata, predstavljale rate predviđene ugovorom o kupovini nekretnine.

Na taj način njen pravni zastupnik pokušao je da stavi tačku na spekulacije da je odlazak u Dubai povezan sa milijardama koje se pominju u okviru slučaja.

Istraga, međutim, i dalje izaziva veliku pažnju turske javnosti, dok Melis Sütşurup Sandal i njen pravni tim insistiraju na tome da će upravo finansijska i bankarska dokumentacija pokazati šta se zapravo dogodilo i razjasniti sporne transakcije.

Mustafa Sandal se ranije takođe oglasio povodom slučaja u kojem se pominje njegova supruga, ističući da njih dvoje, osim bračne zajednice, nemaju zajedničko poslovanje niti finansijsko partnerstvo.

Možda ce vas zanimati

Tagovi

Melis Sandal mustafa sandal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ