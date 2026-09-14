Hit Jelene Karleuše Marina Tucaković pisala za drugu pjevačicu: Kad je stala na binu, molili je da se ne bruka

Pjevačica Ana Nikolić otkrila da je numeru Jelene Karleuše Marina Tucaković pisala za nju.

Izvor: Youtube/Printscreen/Jelena Karleuša

Pjesma "Insomnija" jedna je od numera koje su obilježile karijeru Jelene Karleuše, a iza njenog nastanka krije se priča koja je godinama bila u drugom planu.

Iako ju je publika povezala upravo sa JK, svojevremeno je Ana Nikolić otkrila da je čuveni hit Marine Tucaković zapravo nastao inspirisan njenim životom i da je u prvobitnoj verziji bio namijenjen upravo njoj.

Ana je ispričala kako je jedan sasvim običan razgovor s Marinom Tucaković bio dovoljan da čuveni tekstopisac dobije inspiraciju za pjesmu.

"Kada sam jednom prilikom došla kod Marine, pitala me je što sam neurvozna, na šta sam joj rekla da mi ne staje na muku, da sam neizlečiva insomničarka, da je moj život jedna velika insomnija. Živa istina! Nekad i po sedam dana ne spavam, džaba tablete, džaba sve. E sad, kako je Marina apsolutni genije, bilo joj je dovoljno nekoliko mojih riječi da napiše hit kakav je napravila. Jelena mi je tad rekla: "Molim te, češće joj se žali", otkrila je Ana za magazin Helou.



Iako je pjesma nastala iz Anine lične priče, pjevačica je odlučila da je ipak ne uvrsti u svoj muzički koncept, jer joj se nije uklapala u album "Mafia caffe", koji je objavljen iste godine kada i pomenuta numera.

Umjesto nje, pjesmu je dobila Jelena Karleuša.

"Zamalo da se ne snimi"

Karleuša je nedavno za K1 govorila o tome kako je nastala pomenuta numera.

"Pjesma "Insomnija" zamalo da se ne snimi. Kad je urađen aranžman i kad je tekstopisac Marina Tucaković čula finalnu verziju, rekla je da je to neviđena glupost i da ni slučajno ne pjevam to na finalu "Velikog brata", već "Ko ti to baje" jer mi nije potrebno brukanje. Sjećam se, stižem kući, a Marina je u međuvremenu zvala Divnu da urgira. Divna me čeka s cigarom u ruci na vratima i kaže mi: "Jeco, što ne pjevaš 'Ko ti to baje'? Svi će ti se smejati!" Ja sam joj na to rekla da od toga nema ništa jer je počela najava. Sjećam se, završava se pjesma i taj tajac nakon izvedbe za mene je trajao čitavu vječnost. Pomislila sam da je to kraj moje karijere, bukvalno da mi kreće pakao. A onda se prolomio takav vrisak u publici da sam se ja naježila od glave do pete", ispričala je Karleuša u jednoj emisiji.

(Kurir, MONDO)