Operisan Saša Kovačević: Pjevač trpi jake bolove, ovo su detalji

Saša Kovačević operisao je nogu prije nekoliko dana.

Izvor: Instagram printscreen/

Saša Kovačević operisao je nogu prije nekoliko dana. Međutim, samo tri dana nakon operacije, on je izašao pred publiku iako trpi jake bolove zbog čega je veći dio nastupa morao da sjedi na stolici.

Saša je stao na binu u Majdanpeku i održao koncert pred publikom.

Iako je mogao da otkaže nastup zbog oporavka, Saša nije želio da iznevjeri svoju publiku. Uz longetu i veliku podršku publike, još jednom je pokazao koliko mu znači svaki susret sa fanovima.

Uskoro dobija sina

Podsjetimo, Saša i Zorana su krili u početku vijesti o trudnoći, a pjevač je nedavno govorio i o tome da li priželjkuje dječaka ili djevojčicu.

- Trudili smo se da neko vrijeme to krijemo dok ne bude sve kako treba, ne znamo odakle je vijest procurila, ali je sada apsurdno da demantujem nešto što je istina. Jako smo srećni i čekamo dan kada će nam doći mali Kovačević ili Kovačevićka - rekao je Saša, a onda je otkrio koji pol djeteta priželjkuje.

Pogledajte Sašu sa suprugom:

- E, vidi, neko bi trebao da nastavi lozu Kovačević, jako mi je bitno, ali bih jako volio da dobijem djevojčicu jer sam zaljubljen u svoju Iskru i cijeli taj proces sazrijevanja i sve, zajedno živimo od njene druge godine i taj period mi je bio prelijep sa ženskim djetetom. Volio bih da je djevojčica, ali ako bude dječak, biću srećan - rekao je pjevač, pre nego što su uslijedile vijesti o nasledniku.

(Blic / MONDO)



