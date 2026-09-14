Osnovni sud u Podgorici ponovo je oslobodio policajce D.G., D.LJ., B.V., I.P. i N.V. od optužbe kojom je predstavljeno da su kao saizvršioci izvršili krivično djelo iznuđivanje iskaza.

“Nakon ponavljanja postupka, sud je danas izrekao i objavio presudu u postupku protiv službenika Uprave policije D.G., D.LJ., B.V., I.P. i N.V. i oslobodio ih od optužbe da su izvršili krivično djelo iznuđivanje iskaza”, saopšteno je iz Osnovnog suda, prenosi CdM.

Sud je dao kratke razloge za svoju odluku i naveo da ni nakon otklanjanja procesnog propusta i ponovnog ocjenjivanja cjelokupne dokazne građe, optužba nije van razumne sumnje dokazala da su okrivljeni izvršili krivično djelo koje im se stavlja na teret.

Sud je takođe ostao pri stavu da postoji nepremostiv vremenski vakuum u pogledu nastanka povreda, da su iskazi postupajuće tužiteljke i poligrafista potvrdili da na oštećenom kritične večeri nije bils vidljivih povreda, te da se odbrana okrivljenih ne može opovrgnuti na osnovu protivrječnih i kontradiktornih iskaza oštećenog i njegovog oca.



“Dakle, primjenom načela in dubio pro reo (član 3 stav 3 Zakona o krivičnom postupku i člana 6 stav 2 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda), svaka sumnja u pogledu odlučnih činjenica morala se protumačiti u korist okrivljenih, usljed čega je izrečena oslobađajuća presuda”, navodi se u presudi, prenosi CdM.

Sud je naročito imao u vidu da bi suprotnim postupanjem, pored citiranih odredaba nacionalnog zakonodavsta, nesumnjivo povrijedio pravo na pravično suđenje okrivljenih, garantovano članom 6 stav 2 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (pretpostavka nevinosti).

“Odluka će biti pisano izrađena i otpremljena strankama u zakonskom roku, nakon toga će stranke imati pravo na žalbu”, zasključuje se, piše CdM.