Multimilionski vrijedna imovina kompanije “Gufo”, čiji je vlasnik Željko Beli Garić, nalazi se pod ključem Specijalnog državnog tužilaštva (SDT)
Multimilionski vrijedna imovina kompanije “Gufo”, čiji je vlasnik Željko Beli Garić, nalazi se pod ključem Specijalnog državnog tužilaštva (SD), po čijem nalogu je Viši sud u Podgorici odredio privremenu mjeru blokade u okviru finansijske istrage pokrenute protiv okrivljenog biznismena Aleksandra Aca Mijajlovića, prenose Vijesti.
Kompanija registrovana za ugostiteljstvo i hotelski smještaj je posljednjih godina privukla veliku pažnju zbog investicija u turizam, ali i zbog zaloga vrijedne imovine tokom nuđenja najvećeg jemstva u istoriji crnogorskog pravosuđa za slobodu optuženog policijskog operativca Petra Lazovića.
Spisak blokirane imovine firme “Gufo”, sudeći po dokumentaciji u koju su “Vijesti” imale uvid, vjerovatno je jedan od najvećih u dosadašnjim finansijskim istragama, a sudiji za istragu Goranu Šćepanoviću trebalo je više od pet stranica sudskih spisa da popiše sve na šta je upisana privremena tapija SDT-a.
Sudsko rešenje o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, a koja se odnosi na nepokretnosti upisane kao svojina firme “Gufo”, doneseno je 2. septembra po zahtjevu SDT-a u okviru finansijske istrage protiv optuženog Mijajlovića.
“Privremena zabrana u odnosu na registrovani udio u privrednom društvu ‘Gufo’, u kojem je kao osnivač upisan Željko Garić sa udjelom od 100% vlasništva, upisana je jer postoji osnovana sumnja da je imovina, odnosno navedeni udio, stečen kriminalnom djelatnošću”, stoji u sudskom rešenju, pišu Vijesti.
Odluka suda o privremenoj mjeri dostavljena je Upravi za katastar, odnosno područnim jedinicama u Budvi, Nikšiću, Podgorici, Tivtu, Danilovgradu i Kolašinu, gdje Garićeva kompanija ima milionski vrijednu imovinu, kako bi se upisala zabilježba zabrane raspolaganja nepokretnostima.
Na podužem spisku privremeno je blokirano 59 stambenih jedinica, odnosno apartmana i stanova, ukupne površine 3.881 kvadrat.
Privremena mjera upisana je na 42 apartmana ukupne površine 2.351 m2 u Budvi, gdje “Gufo” ima apart hotel u centru metropole turizma, i to u kompleksu zgrada koji je izgradila kompanija “Bemaks”.
Zabrana je upisana i na 11 duplex stanova u Podgorici pojedinačne površine 67, 89, 67, 68, 69, 90, 89, 178, 79, 69 i 81 kvadrata, ukupne površine 946 m2, kao i još četiri stana od gotovo 300 kvadrata na drugoj lokaciji.
Tapija je stavljena i na dva stana od ukupno 297 m2 u Tivtu.
Privremena mjera upisana je i na nekadašnji hotel “Lipka” u Kolašinu, koji je vlasnik firme “Gufo” pazario u jesen prošle godine od kompanije “Silk Resort and Spa”.
Hotel ukupno ima 5.466 m2 i podijeljen je na šest posebnih djelova odnosno etaža, pa su u rješenju posebno upisane zabrane na šest nivoa, prenose Vijesti.
U sudskom rešenju zabrana je upisana i na 55 garaža od ukupno 864 m2 u Podgorici, Budvi i Tivtu. U Budvi je ključ SDT-a stavljen na 20 garaža, kao i 32 u Podgorici, dvije garaže u sklopu stanova u Tivtu, kao i garažu u mjestu Vrela u Danilovgradu.
U katastarskim parcelama pod brojevima 90, 907 i 908 u naselju Vrela u Danilovgradu blokirano je nekoliko parcela od ukupno 15.458 m2, a mjera je upisana na parcele odnosno livade i dvorište u Podgorici od preko 4.000 kvadrata.
Mjera SDT-a, koju je odobrio Viši sud, upisana je i na porodičnu kuću vlasnika kompanije “Gufo”.
Kompanija “Gufo” se nekada zvala “Fendy”, a široj javnosti je poznata kao vlasnik čuvenog kafea “Grand” koji je dugo godina bio mjesto okupljanja političke i policijske elite. Lokal je zatvoren nakon što je u septembru 2015. godine na njega bačena eksplozivna naprava.
Željko Garić je i jedini vlasnik kompanije Ženski košarkaški klub “Budućnost Bemaks” sa kojom je Glavni grad Podgorica sklopio ugovor o upravljanju sportskim rekreativnim centrom u Tološkoj šumi, a nakon što je “Bemaks” dao donaciju od 800.000 eura za uređenje.
Vlasnik firme “Gufo” decenijama ima višestruke poslovno-prijateljske veze sa vlasnicima građevinske kompanije “Bemax”, a MANS je objavio da je Garić početkom 2021. obavio razmjenu nekretnina sa majkom Petra Lazovića, dajući stan i garažu u centru Podgorice (iza hotela “Hilton”) u zamjenu za manji stan na Bulevaru Jola Piletića, prenose Vijesti.
Nakon što je Garićeva kompanija ponudila vrijednu imovinu u okviru jemstva za okrivljenog Lazovića, Istraživački centar MANS-a je pozvao SDT da posebno ispita motivaciju bilo koga van porodičnih krugova da kao garanciju ponudi višemilionsku imovinu.
Veze Garića sa kompanijom “Bemax” i njenim osnivačima su višestruke, a vlasnik kompanije “Gufo” i Ženskog košarkaškog kluba “Budućnost Bemax” jedan je i od suvlasnika kompanije “Saprom”, u kojoj je vlasništvo imao i biznismen Ranko Ubović.
Kompanija “Gufo” bila je jedan od investitora u izgradnji zgrade poznate kao “Južna kapija grada”, koja se nalazi na obodu Podgorice, a koju je gradio “Bemax”, dok je drugi investitor na tom projektu bila firma “Master inženjering”.
U Garićevoj kompaniji “Gufo”, kako je ranije u istraživanju objavio MANS, bio je i okrivljeni Aleksandar Mijajlović.