Multimilionski vrijedna imovina kompanije “Gufo”, čiji je vlasnik Željko Beli Garić, nalazi se pod ključem Specijalnog državnog tužilaštva (SDT)

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Multimilionski vrijedna imovina kompanije “Gufo”, čiji je vlasnik Željko Beli Garić, nalazi se pod ključem Specijalnog državnog tužilaštva (SD), po čijem nalogu je Viši sud u Podgorici odredio privremenu mjeru blokade u okviru finansijske istrage pokrenute protiv okrivljenog biznismena Aleksandra Aca Mijajlovića, prenose Vijesti.

Kompanija registrovana za ugostiteljstvo i hotelski smještaj je posljednjih godina privukla veliku pažnju zbog investicija u turizam, ali i zbog zaloga vrijedne imovine tokom nuđenja najvećeg jemstva u istoriji crnogorskog pravosuđa za slobodu optuženog policijskog operativca Petra Lazovića.



Spisak blokirane imovine firme “Gufo”, sudeći po dokumentaciji u koju su “Vijesti” imale uvid, vjerovatno je jedan od najvećih u dosadašnjim finansijskim istragama, a sudiji za istragu Goranu Šćepanoviću trebalo je više od pet stranica sudskih spisa da popiše sve na šta je upisana privremena tapija SDT-a.

Sudsko rešenje o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, a koja se odnosi na nepokretnosti upisane kao svojina firme “Gufo”, doneseno je 2. septembra po zahtjevu SDT-a u okviru finansijske istrage protiv optuženog Mijajlovića.

“Privremena zabrana u odnosu na registrovani udio u privrednom društvu ‘Gufo’, u kojem je kao osnivač upisan Željko Garić sa udjelom od 100% vlasništva, upisana je jer postoji osnovana sumnja da je imovina, odnosno navedeni udio, stečen kriminalnom djelatnošću”, stoji u sudskom rešenju, pišu Vijesti.

Odluka suda o privremenoj mjeri dostavljena je Upravi za katastar, odnosno područnim jedinicama u Budvi, Nikšiću, Podgorici, Tivtu, Danilovgradu i Kolašinu, gdje Garićeva kompanija ima milionski vrijednu imovinu, kako bi se upisala zabilježba zabrane raspolaganja nepokretnostima.

Na podužem spisku privremeno je blokirano 59 stambenih jedinica, odnosno apartmana i stanova, ukupne površine 3.881 kvadrat.

Privremena mjera upisana je na 42 apartmana ukupne površine 2.351 m2 u Budvi, gdje “Gufo” ima apart hotel u centru metropole turizma, i to u kompleksu zgrada koji je izgradila kompanija “Bemaks”.

Zabrana je upisana i na 11 duplex stanova u Podgorici pojedinačne površine 67, 89, 67, 68, 69, 90, 89, 178, 79, 69 i 81 kvadrata, ukupne površine 946 m2, kao i još četiri stana od gotovo 300 kvadrata na drugoj lokaciji.

Tapija je stavljena i na dva stana od ukupno 297 m2 u Tivtu.

Privremena mjera upisana je i na nekadašnji hotel “Lipka” u Kolašinu, koji je vlasnik firme “Gufo” pazario u jesen prošle godine od kompanije “Silk Resort and Spa”.

Hotel ukupno ima 5.466 m2 i podijeljen je na šest posebnih djelova odnosno etaža, pa su u rješenju posebno upisane zabrane na šest nivoa, prenose Vijesti.

U sudskom rešenju zabrana je upisana i na 55 garaža od ukupno 864 m2 u Podgorici, Budvi i Tivtu. U Budvi je ključ SDT-a stavljen na 20 garaža, kao i 32 u Podgorici, dvije garaže u sklopu stanova u Tivtu, kao i garažu u mjestu Vrela u Danilovgradu.

U katastarskim parcelama pod brojevima 90, 907 i 908 u naselju Vrela u Danilovgradu blokirano je nekoliko parcela od ukupno 15.458 m2, a mjera je upisana na parcele odnosno livade i dvorište u Podgorici od preko 4.000 kvadrata.

Mjera SDT-a, koju je odobrio Viši sud, upisana je i na porodičnu kuću vlasnika kompanije “Gufo”.

Kompanija “Gufo” se nekada zvala “Fendy”, a široj javnosti je poznata kao vlasnik čuvenog kafea “Grand” koji je dugo godina bio mjesto okupljanja političke i policijske elite. Lokal je zatvoren nakon što je u septembru 2015. godine na njega bačena eksplozivna naprava.

Željko Garić je i jedini vlasnik kompanije Ženski košarkaški klub “Budućnost Bemaks” sa kojom je Glavni grad Podgorica sklopio ugovor o upravljanju sportskim rekreativnim centrom u Tološkoj šumi, a nakon što je “Bemaks” dao donaciju od 800.000 eura za uređenje.

Vlasnik firme “Gufo” decenijama ima višestruke poslovno-prijateljske veze sa vlasnicima građevinske kompanije “Bemax”, a MANS je objavio da je Garić početkom 2021. obavio razmjenu nekretnina sa majkom Petra Lazovića, dajući stan i garažu u centru Podgorice (iza hotela “Hilton”) u zamjenu za manji stan na Bulevaru Jola Piletića, prenose Vijesti.

Nakon što je Garićeva kompanija ponudila vrijednu imovinu u okviru jemstva za okrivljenog Lazovića, Istraživački centar MANS-a je pozvao SDT da posebno ispita motivaciju bilo koga van porodičnih krugova da kao garanciju ponudi višemilionsku imovinu.

Veze Garića sa kompanijom “Bemax” i njenim osnivačima su višestruke, a vlasnik kompanije “Gufo” i Ženskog košarkaškog kluba “Budućnost Bemax” jedan je i od suvlasnika kompanije “Saprom”, u kojoj je vlasništvo imao i biznismen Ranko Ubović.

Kompanija “Gufo” bila je jedan od investitora u izgradnji zgrade poznate kao “Južna kapija grada”, koja se nalazi na obodu Podgorice, a koju je gradio “Bemax”, dok je drugi investitor na tom projektu bila firma “Master inženjering”.

U Garićevoj kompaniji “Gufo”, kako je ranije u istraživanju objavio MANS, bio je i okrivljeni Aleksandar Mijajlović.