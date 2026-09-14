Na koncert Dragana Kojića Kebe došla inspekcija: Isplivala informacija, pjevač otkrio detalje

Koncert na Tašmajdanu je Draganu Kojiću Kebi želja već 30 godina.

Izvor: Pink.rs/screenshot

Dragan Kojić Keba u subotu je održao solistički koncert na Tašmajdanu u Beogradu. Međutim, niko nije znao da se na koncertu pojavila inspekcija, što je pjevač otkrio danas na snimanju "Zvezde Granda".

"Razmišljao sam šta da kažem, od srca vam kažem nakon svih ovih godina i toliko nastupa, najviše vjerujem svom osjećaju, imao sam osjećaj kao da sa mnogo više nego što sam želio, preplavila me publika koja je mnogo više mi dala nego što su imali i dali. Zahvalio bih se što su došli u tolikom broju", rekao je Dragan povodom koncerta i otkrio da je Snežana Đurišić sve pratila i dala je svoj sud o njegovom koncertu.

"Zahvalio bih joj se na podršci, ona uvijek pita ima li treme. Zvala me i rekla kako sam dobro naštimovao grlo, vidjela je da mi je bilo teško prvih pola sata zbog ozvučenja, inspekcija je mjerila decibele nikog nismo željeli da uznemirimo u 10 sati, bio sam spreman da platim", govorio je Keba.

Pogledajte fotografije Kebe pre koncerta na Tašmajdanu:

Sanja Vučić je u jednom momentu uletjela u intervju, poljubila ga i otkrila zašto nije bila na koncertu.

"Radila sam te večeri", opravdala se Sanja, a potom je Keba otkrio zašto ni Ceca Ražnatović nije bila gost na njegovom koncertu s obzirom na to da imaju zajednički duet.

"Nije mogla da dođe, mislim da je imala nastup. Ne sumnjam u to, subota je pjevači nastupaju", istakao je pjevač.

Podsjetimo, Dragan Kojić Keba je malo prije koncerta govorio za medije, pa je otkrio da mu je koncert na Tašmajdanu želja već 30 godina.

"Sve je spremno, danas je bila proba. Svaki koncert je veliki, ali ovaj je poseban jer 30 godina želim da zapjevam na Tašmajdanu. Tremu imam naravno, to je poštovanje prema publici i odgovornost. Danas se ta trema reflektuje drugačije nego prije 20 godina", poručio je i dodao:

"Koncert posvećujem mojoj Olji, znam da joj se neke stvari neće svidjeti, ali nadam se da ću ispuniti njena očekivanja."

(Kurir/MONDO)