Lideri Škotske, Velsa i Sjeverne Irske potpisali su sporazum o saradnji, najavljujući promjene u političkom pejzažu Ujedinjenog Kraljevstva.

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Lideri Škotske, Velsa i Severne Irske poručili su da se "vrijeme Vestminstera bliži kraju" i da se "politički pejzaž širom tih ostrva mijenja", nakon što su u Kardifu potpisali sporazum o saradnji.

SNP, Plajd Kamri i Šin Fejn potpisali su "istorijski" pakt kojim se obavezuju na raspad Ujedinjenog Kraljevstva, piše londonski Telegraf.

Džon Suini iz Škotske nacionalne partije, Run ap Jorvert iz stranke Plejd Kimru i Mišel O'Nil iz Šin Fejna potpisali su memorandum o razumijevanju o zajedničkom radu, prenio je Skaj njuz.

Memorandum predviđa zalaganje za "jaču, pravedniju ekonomiju", mogućnost proširenja "sopstvenih energetskih resursa", kao i stav da budućnost njihovih zemalja "pripada Evropskoj uniji".

Potpisivanju je prisustvovala i predsjednica Šin Fejna Meri Lu Makdonald, koja je sporazum ocijenila kao "istorijski".

"To je taj trenutak kada kolektivno potvrđujemo naše neotuđivo pravo da odlučujemo o svojoj budućnosti", rekla je Makdonald na konferenciji za novinare.

Lideri su ocijenili da "vjeruju da ustavne promene dolaze". Istovremeno su pozvali na "pravo na samoopredjeljenje" svojih naroda i britansku vladu da "pripremi, planira i olakša ustavne promjene u svakoj jurisdikciji".

Lideri su naveli da ih, iako njihove stranke imaju "različite ustavne stavove" i svaka nacija bi trebalo da odluči o svojoj budućnosti "na svoj način i u svoje vrijeme", povezuje "odlučnost da se obezbijedi da se glasovi naroda čuju".

Podsjetimo, kako je ranije najavljeno, lideri Škotske, Velsa i Sjeverne Irske sastali su se danas u Kardifu, radi planiranja raspada Velike Britanije, a zahtijevaće i održavanje referenduma za odvajanje od Ujedinjenog Kraljevstva.

Sastanak se održava nakon što je britanski premijer Endi Bernam predložio poslanicima da će odobriti još jedan škotski referendum ako postoji jasan konsenzus o tome.

Samit u Kardifu se održava dva dana nakon što je američki predsjednik Donald Tramp izjavio da bi volio da vidi ujedinjenu Irsku. Tokom posjete Dablinu, Tramp je rekao da bi pridruživanje Sjeverne Irske Irskoj bilo "odlična stvar".

Lider Škotske nacionalne partije i premijer Škotske Džon Svini izneo je tvrdnju da se Bernam "suočava sa idejom da će ući u istoriju kao poslednji premijer Ujedinjenog Kraljevstva".

Poraz laburista u Velsu na majskim izborima znači da su sada stranke koje se zalažu za nezavisnost prvi put na vlasti u Škotskoj, Sjevernoj Irskoj i Velsu.

(MONDO)