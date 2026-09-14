Srušio se krov zgrade u Piranu u Sloveniji, evakuisano šest osoba iz ruševina.

Izvor: Vatrogasna brigada Koper

Danas se srušio krov zgrade u Piranu u Sloveniji, piše "24ur". U ruševinama je bila zarobljena jedna osoba koju je spasao brat prije dolaska vatrogasaca na lice mjesta.

Povrijeđena je lakše jedna osoba. Vatrogasci su evakuisali ukupno pet osoba iz ruševina.

"Kada smo stigli na mjesto događaja, brat je već spasao brata. Sa vatrogascima smo otišli gore i evakuisali svo troje, zajedno sa ocem.

Vidjeli smo da objekat nije bezbjedan za stanovanje. Dolje je bio još jedan stan. Vlasnicima smo rekli da uzmu stvari i zabranili im boravak u kući dok ne dođe građevinska inspekcija, koja će odrediti dalje mjere", objasnio je načelnik Koparske vatrogasne brigade Peter Ocepek.

Pogledajte fotografije sa mjesta urušavanja krova zgrade u Piranu u Sloveniji