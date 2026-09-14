Zbog eskalacije krize na Bliskom istoku i blokade ključnih pomorskih ruta, cijene sirove nafte probile su sve rekorde, izazvavši nezapamćeni talas poskupljenja na benzinskim pumpama širom Njemačke.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Njemačke vozače u ponedeljak je dočekao hladan tuš na benzinskim pumpama. Širom zemlje cijene goriva skočile su u prosjeku za 20 centi u roku od svega pola sata.

U Kirhajmu je dizel u podne sa 2,32 eura skočio na čak 2,62 eura po litru, dok je Super E10 poskupio sa 2,229 na 2,469 eura. Slični scenariji zabilježeni su i u Kelnu, gdje je cijena po litru rasla brzinom bez presedana, piše Bild.

"Zbog smjenskog rada često ne stignem na pumpu prije podneva. Skok od 24 centa u tako kratkom periodu smatram potpuno nepravednim. Zašto vlada ponovo ne uvede popuste u ovakvoj krizi? Ranije je to funkcionisalo", ogorčeno poručuje Natali Hautau (23), zamenica poslovođe prodavnice iz Baden-Virtemberga.

I dok se vozači automobila pitaju rade li samo kako bi platili gorivo za odlazak na posao, lakše dišu tek rijetki.

"Za mene kao vozača Vespe ovo je na sreću podnošljivo. Napunim rezervoar za 14 eura i miran sam nedelju i po dana", kaže 21-godišnji student Leonardo.

Za vozače dostavnih vozila, međutim, situacija je dramatična.

"Cijene su prenapumpane, osjećam se pokradeno. Već danima sipamo samo za po 20 eura. Poslao sam šefu sliku računa, nadam se da ga neće strefiti kap", dodaje dostavljač Muhamed Ali (30).

Za sve je kriva nafta i eskalacija na Bliskom istoku

Pozadina ovog naglog skoka, piše Bild, leži u divljanju cijene sirove nafte. Evropska nafta Brent u ponedeljak ujutru preskočila je 107 dolara po barelu.

Situaciju dodatno dramatizuje eskalacija sukoba na Bliskom istoku - plovidba kroz Ormuski moreuz ozbiljno je poremećena, dok je pod velikim pritiskom i druga ključna pomorska ruta, prolaz Bab el Mandeb.

Svaki poremećaj i otežani transport nafte momentalno se prelivaju na maloprodajne cijene. Super E10 već je u nedelju dosegao novi istorijski rekord s prosečnih 2,273 eura po litru, dok je dizel koštao 2,404 eura.

Udruženje pumpi upozorava: Stiže cijena od 3 eura po litru?

Savez benzinskih pumpi (TIV) upozorava da najgore možda tek sledi.

"Moraćemo da se suočimo s činjenicom da nas čekaju cijene od oko tri eura po litru", izjavio je predstavnik TIV-a Herbert Rabl, optužujući naftne kompanije za ekstraprofitiranje i pozivajući državu na smanjenje PDV-a na gorivo.

Glavni ekonomista ING-a Karsten Brzeski takođe upozorava da će se, ostane li nafta duže iznad 110 dolara, dizel opasno približiti granici od 3 eura.

Pri ovakvim skokovima, tajming sipanja goriva postaje ključan - razlika od 20 centi na rezervoaru od 50 litara donosi uštedu ili gubitak od 10 eura. Njemački auto-klub ADAC stoga savjetuje vozačima obavezno poređenje cijena putem aplikacija, zaključuje Bild.