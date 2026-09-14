Pojedinačno najveći izdatak za konsultantske usluge u ovom periodu prikazan je za klub Nove srpske demokratije (NSD), a zatim za klub Demokratske partije socijalista (DPS).

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U prvih sedam mjeseci ove godine za konsultantske usluge za poslaničke klubove u Skupštini Crne Gore isplaćeno je skoro 400.000 eura, što je oko 45 odsto od 880.000 eura, koliko je za taj izdatak predviđeno budžetom za ovu godinu, saopštili su "Danu" iz Akcije za socijalnu pravdu.

Pojedinačno najveći izdatak za konsultantske usluge u ovom periodu prikazan je za klub Nove srpske demokratije (NSD), a zatim za klub Demokratske partije socijalista (DPS).

Sve to proizilazi iz zvaničnih podataka Ministarstva finansija o potrošnji za aktivnosti poslaničkih klubova. Akcija za socijalnu pravdu podsjeća da je kao cilj ovog budžetskog izdatka definisano obezbjeđivanje uslova za nesmetan rad poslaničkih klubova, piše Dan.

Radi se o izdvajanju koje je u javnosti poznatije kao naknada za savjetnike angažovane da pomažu u radu poslanicima, a predsjednik Skupštine Andrija Mandić saopštio je još prije dvije godine da će svaki poslanik moći da angažuje po jednog savjetnika. Ipak, u javnosti se ovo izdvajanje često kritikuje, jer se iz državne kase već izdvajaju ogromna sredstva za rad parlamentarnih partija.

"Podaci pokazuju da je u sedmomjesečnom periodu januar–jul ove godine za konsultantske usluge za NSD izdvojeno nešto preko 71.000 eura, a za njima slijedi DPS sa preko 61.000 eura.

Za klub Demokrata izdvojeno oko 56.000 eura, za Bošnnjačku stranku 49.000, a za Pokret Evropa sad 40,5 hiljada eura. Podaci dalje pokazuju da su za poslanički klub Socijalističke narodne partije isplaćene nepune 32.000 eura, a za Demokratsku narodnu partiju nešto preko 30.000 eura.

Poslanički klub Socijaldemokrata dobio je po ovom osnovu skoro 22.000 eura, dok se za Ujedinjenu Crnu Goru prikazuje plaćanje od 17,5 hiljada. U ovom periodu se za Građanski pokret URA prikazuje izdatak od 9,5 hiljada, za Hrvatsku građansku inicijativu 5,5 hiljada eura, a za Albansku alijansku 2,7 hiljada eura" saopštili su iz Akcije za socijalnu pravdu, prenosi Dan.

Budžetom Crne Gore za ovu godinu na poziciji "aktivnosti poslaničkih klubova" projektovano je 880.000 eura, a angažovani konsultanti/savjetnici treba da pomognu poslanicima u njihovom zakonodavnom radu, ali nema posebnih pravila ko mogu biti angažovana lica.