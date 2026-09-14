Vučić otkrio da 27. septembra podnosi ostavku na mjesto predsjednika Srbije.

Izvor: Pink / screenshot

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je otkrio večeras prilikom gostovanja na "Pink" televiziji da 27. septembra podnosi ostavku na mjesto predsjednika Srbije. Nakon toga kao građanin ide u kampanju pred vanredne parlamentarne izbore koji će se održati 25. oktobra, a na početku večerašnjeg obraćanja je komentarisao saopštenje Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Beogradu od nedjelje 13. septembra o navodnom korišćenju zvučnog topa na velikom protestu 15. marta 2025. godine u Beogradu u organizaciji "Studenata u blokadi".

"27. septembra podnosim ostavku na mjesto predsjednika Republike Srbije, tada ću se obratiti ljudima. Zahvaliću se na podršci, bio sam najduže na mjestu predsjednika.

Vjerno sam služio Srbiji i građanima ove zemlje. Vjerno, marljivo, posvećeno i borbeno, a onda kao građanin idem na izbore.

Nabavio sam kamionče, imam i auto i kamp kućicu. Ići ću u najudaljenija sela gdje ću morati da prenoćim kad do kasno ostanem. Moram da obiđem još mnoga sela, gradove...", otkrio je Vučić.

Najavio je velike skupove u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu, dok će završni skup pred izbore biti u Nišu. Očekuje 50 odsto podrške na izborima.

"Sve ispod 50 odsto, lično ću biti nezadovoljan. Vjerujem da smo to zaslužili. Budemo li izgubili, kad pređemo 65-70 odsto uzoraka, ja izlazim i priznajem poraz", dodao je Vučić.