Ruski general-potpukovnik Sergej Milčakov navodno je poginuo u ukrajinskom napadu na vojni štab u Donjecku.

Izvor: X/@NSTRIKE1231

Ruski general-potpukovnik Sergej Milčakov, koji je komandovao snagama u operacijama zauzimanja nekoliko naselja u ukrajinskoj Donjeckoj oblasti, možda je poginuo u ukrajinskom napadu na ruski vojni štab u privremeno okupiranom Donjecku krajem avgusta, objavio je 14. septembra nezavisni ruski medij "Važnje istorii". On je ranije komandovao ovom jedinicom i navodno je učestvovao u operacijama koje su dovele do ruskog zauzimanja Avdejevke, Njujorka i drugih naselja u Donjeckoj oblasti, piše united24media.

Nekoliko ruskih proratnih blogera i propagandista objavilo je 14. septembra vijest o smrti visokog oficira koga su nazvali "Herojem Rusije", ali nisu javno otkrili njegov identitet. Ovi izveštaji su izazvali zabunu u pogledu identiteta poginulog. Pojedini ruski Telegram kanali tvrdili su da je stradao Aleksej Milčakov, komandant diverzantsko-jurišne grupe "Rusič". Međutim, portal "Važnje istorii" navodi da je on vjerovatno pomiješan sa Sergejem Milčakovim.

The moment of the missile strike on the 51st Army command post in Donetsk, in which the army commander, Lt. Gen. Sergei Milchakov, was killed. A meeting was underway at the headquarters when the strike hit. https://t.co/QKg83XNC9C — Visegrád 24 (@visegrad24)September 14, 2026

Informacija o smrti ruskog general-potpukovnika još uvijek nije zvanično potvrđena.

Ukoliko se ova vijest potvrdi, Milčakov će biti 23. ruski general koji je poginuo tokom ruskog rata u Ukrajini, ističe ovaj medij. Ovi navodi dolaze samo nekoliko dana nakon što je Rusija potvrdila smrt još jednog visokog oficira koji je učestvovao u ratu protiv Ukrajine.

Vijest o pogibiji pukovnika Andreja Vladimiroviča Krestjanskog, visokog oficira ruskog Ministarstva odbrane, prvo je objavio OSINT projekat "Killed in Ukraine" (Poginuli u Ukrajini), koji prati gubitke u redovima ruskih oficira.

Njegovu smrt su potvrdile i vlasti Marksovskog okruga u ruskoj Saratovskoj oblasti, prenosi portal "Militarnji". U zvaničnom saopštenju se navodi da je Krestjanski učestvovao u ratu protiv Ukrajine i da je poginuo prilikom izvršavanja vojnih zadataka.