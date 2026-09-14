Oblak pepela visine četiri kilometra kreće se ka jugu Sicilije, dok stručnjaci upozoravaju da bi narednih sati moglo doći do još dramatičnijeg razvoja erupcije i pojave smrtonosnih piroklastičnih tokova.

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Dio aerodroma u Kataniji zatvoren je zbog vulkanskog pepela nakon erupcije Etne, a putnicima je savjetovano da provjere status svojih letova. Vulkanski oblak uzdigao se oko četiri kilometra u vazduh i kreće se prema jugu, u smeru aerodroma u Kataniji.

Stručnjaci iz Opservatorije za vulkan Etnu izdali su crveno upozorenje VONA (Obaveštenje vulkanološke opservatorije za vazduhoplovstvo) zbog oblaka pepela, piše Miror. Vulkanolozi upozoravaju da bi moglo uslijediti još jače dejstvo.

"Ne može se isključiti brz razvoj trenutnih pojava ka snažnijoj aktivnosti, uz stvaranje erupcionih stubova, oblaka pepela i urušavanje djelova vršnih kupa, što bi moglo dovesti do stvaranja piroklastičnih tokova", naveli su u saopštenju instituta.