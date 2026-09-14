Tajna istraga razotkrila je da lobisti u Vašingtonu naplaćuju od 300.000 do tri miliona dolara kako bi bogatim osuđenicima obezbijedili predsjedničko pomilovanje od Donalda Trampa.

Izvor: athiestboi/X

Istraga emisije "60 minuta" televizije CBS News, sprovedena uz pomoć skrivenih kamera, razotkrila je postojanje paralelnog i izuzetno unosnog sistema u Vašingtonu u kom posrednici i lobisti naplaćuju od nekoliko stotina hiljada do čak tri miliona dolara za obezbjeđivanje predsjedničkog pomilovanja od strane Donalda Trampa.

Novinari su do ovih saznanja došli tako što je bivši osuđenik Amon Kovino, glumeći potencijalnog klijenta sa skrivenom kamerom, ugovorio sastanak sa poznatim desničarskim lobistima Džekom Burkmanom i Džejkobom Volom. Oni su mu u baru luksuznog hotela ponudili da za 300.000 dolara izdejvostvuju pomilovanje od predsjednika SAD već do oktobra.

Milionske tarife i zaobilaženje sistema

Posrednici povezani sa MAGA pokretom naplaćuju svoje usluge od nekoliko stotina hiljada pa sve do tri miliona dolara. Za razliku od tradicionalnog procesa u kom više od dvadeset advokata Ministarstva pravde procjenjuje kajanje i rehabilitaciju osuđenika, novi sistem u potpunosti zaobilazi zvanične procedure.

In a hidden-camera operation, pardon brokers Jack Burkman and Jacob Wohl said that for $300,000, they could help a felon get a pardon from the president. They said their services included working with influencers to advocate for his case. https://t.co/sPGjgWxvus https://t.co/8tqytBjVcy — 60 Minutes (@60Minutes)September 14, 2026

Analiza podataka pokazuje da oko 70 odsto odluka o pomilovanju u drugom Trampovom mandatu nije prošlo kroz Ministarstvo pravde, a taj broj raste na čak 92 odsto ako se izuzmu slučajevi povezani sa neredima na Kapitol hilu. Bivši tužilac i posrednik Bret Tolman otvoreno je priznao na snimku da zahtjeve nikada ne šalje Ministarstvu pravde, već ih prosljeđuje direktno Bijeloj kući.

Strategija "napada sa svih strana"

Sistem funkcioniše po principu kupovine pristupa i uticaja. Posrednici angažuju uticajne ljude iz okruženja predsjednika da sa svih strana vrše pritisak i iznose priče svojih klijenata. Burkman je na sastanku objasnio da predsjednika doslovno "stavljaju u kliješta" sve dok ne stavi olovku na papir kako bi potpisao pomilovanje, piše CBC Njuz.

Zanimljivo je da se od kandidata više ne traži da pokažu kajanje za počinjena djela. Umjesto toga, posrednici savjetuju klijente da tvrde kako su bili žrtve "političkog progona i naoružanog Bajdenovog Ministarstva pravde", što se direktno uklapa u retoriku koja se dopada predsjedniku.

Milionske zarade, prevare i nezadovoljne žrtve

Koliko je ovaj biznis profitabilan pokazuje slučaj Džozefa Švarca, vlasnika doma za stare osuđenog za utaju poreza i prevaru sa Medikejdom. Lobistička firma Burkmana i Vola prijavila je prihod od 960.000 dolara od Švarca, koji je ubrzo pomilovan nakon što je odslužio svega tri mjeseca od trogodišnje kazne zatvora.

Međutim, ovaj biznis nosi i sporove. Reper Torens Heč podnio je arbitražnu tužbu protiv istog lobističkog para tražeći povraćaj novca, tvrdeći da ih je platio 600.000 dolara na ime obećanog pomilovanja do kog na kraju nije došlo.

Zvaničnici Bijele kuće demantuju da se pomilovanja prodaju i navode da svi koji plaćaju takozvane lobiste samo "bacaju novac", dok sam Kovino zaključuje da je sistem nepravedan, ali da mnogi osuđenici pristaju na njega jer je to trenutno jedini način da dođu do slobode.