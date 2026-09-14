Ceca odgovorila crnogorskim umjetnicima koji traže zabranu koncerta: Evo šta misli o tome da urušava imidž Tivta

Udruženje mladih umjetnika Crne Gore zatražilo je da se preispita odluka o Cecinom novogodišnjem koncertu u Tivtu i da se sredstva preusmjere na druge sadržaje.

Izvor: Instagram printscreen

Svetlana Ceca Ražnatović našla se u centru pažnje nakon što je Udruženje mladih umjetnika Crne Gore zatražilo da se preispita odluka o njenom najavljenom novogodišnjem koncertu u Tivtu, a pjevačica je sada prvi put reagovala na cijelu priču.

Na pitanje kako komentariše zahtjev da njen nastup bude otkazan, Ceca nije željela da ulazi u polemiku niti da daje opširne izjave. Umjesto odgovora, pjevačica se nasmiješila i novinaru poslala poljubac, jasno pokazujući da ne namjerava da se upušta u raspravu zbog zahtjeva koji je podigao veliku prašinu.

Ruši imidž Tivta

Podsjetimo, Udruženje mladih umjetnika Crne Gore pozvalo je Opštinu Tivat i Turističku organizaciju tog grada da preispitaju odluku o organizovanju Cecinog novogodišnjeg nastupa na Pinama. U otvorenom pismu, naveli su da smatraju da takav program nije u skladu sa turističkim potencijalom i međunarodnim renomeom koji Tivat želi da gradi.

Oni su, između ostalog, ocijenili da bi grad trebalo da se razvija kao savremena i progresivna turistička destinacija, dok su kao primjer drugačijeg izbora izvođača naveli angažovanje svetski poznatih muzičkih imena. Zatražili su i da se sredstva namijenjena Cecinom koncertu preusmjere na druge kulturne sadržaje.

(Kurir / MONDO)





