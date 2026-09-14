Dara Bubamara na snimanju Zvezda Granda o aktuelnostima na estradi i snimku na kojem Lepa Brena "otima" mikrofon Džejli Ramović

Izvor: Zvezde Granda Youtube Printscreen

Prije nekoliko dana na društvenim mrežama u Srbiji se masovno šerovao snimak Lepe Brene i Džejle Ramović, koja je pjevala pjesmu pjevačice iz Brčkog, i trenutak kada joj ova "otima" mikrofon.

Sada je Dara Bubamara, pred snimanje nove emisije Zvezde Granda, riješila da prokomentariše snimak.

- Vidjela sam to sa Brenom i Džejlom, ja nisam to shvatila da je ona nekom uzela mikrofon, njoj to ne treba da se dokazuje. Uvijek nešto ispadne ta Džejla jadna, svi su kao nešto otimačice a ona je kao jadna.

Šta kaže o odlasku Ane Bekute?

Dara Bubamara je otkrila da, uprkos glasinama da prelazi u Pinkove zvezde ostaje u Grandu, a onda i šta misli o odluci Ane Bekute da mjesto u žiriju prepusti Sanji Vučić.

"Ja sam shvatila da se žena umorila, želi da odmara, da čita, pogleda neki film, seriju, i okej podržavam je. I ja ne znam kako ću izdržati ove godine s obzirom da puno radim, imam još jednu ponudu, imam svoju televizijsku emisiju. Treba ovih dana da potpišem ugovor, rekla je ona pa spomenula Sanju Vučić.

"Drago mi je, na Sanju sam navikla kao da je stalni član žirija, ja ću biti svoja, možda ću ove godine biti oštrija.

Folkerka se osvrnula i na pregovore Dragane Mirković sa Grandom, da možda dođe na njeno mjesto.

"To se pričalo, okej, ako je to dobro za program, što da ne, ali ja sam znala da to nema šanse, možda je to bila kao neka... Ja se izvinjavam što ću biti gruba, ali kao čekali su da vide šta će biti sa mnom. To je šoubiznis, to je posao. Mislim da je Dragana pregovarala sa svim medijskim kućama", rekla je ona, pa prokomentarisala da li bi mogla da bude pored cece u žiriju, rekla je ona, pa prokomentarisala da li bi Dragana mogla da sjedi sa Cecom u žiriju.

Vidi opis "Uvijek ta Džejla nešto ispadne jadna": Dara Bubamara bez dlake na jeziku o viralnom snimku s Lepom Brenom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 11 11 / 11

"Pa ne znam, pitajte Cecu, pitajte Draganu. Ja bih voljela da ne menjam društvo".