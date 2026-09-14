Nakon devet godina braka došlo je do razvoda Jelisavete Orašanin i Miloša Teodosića, a samo tri dana pre nego što se saznalo da se razvode glumica je govorila o privatnom životu

Izvor: MN Press, MONDO/Stefan Stojanović

Glumica Jelisaveta Orašanin i 11 godina mlađi kolega Pavle Mensur po svemu sudeći stavili su tačku na svoj romantični odnos. Pre Pavla Mensura, Jelisaveta je bila u braku sa Milošem Teodosićem sa kojim je ostala u dobrim odnosima.

Nakon devet godina braka došlo je do razvoda Jelisavete Orašanin i Miloša Teodosića, a samo tri dana pre nego što se saznalo da se razvode glumica je govorila o privatnom životu i tome koliko je teško sačuvati privatnost od očiju javnosti.

Vidi opis "Trudim se da deca ne osete stres": Pogledajte šta je Jelisaveta izjavila samo tri dana pre vesti o razvodu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 7 / 7

Jelisaveta je tada otkrila kako balansira između karijere i odrastanja ćerke i sina, ističući da joj je kao majci najvažnije da Petra i Bogdan ne osete stres koji njen posao nosi.

"Istina je da volim organizaciju i da bez nje ne bih mogla da funkcionišem, pogotovo s decom i ovakvim tempom života. Ali uoči premijera taj balans skoro nikada nije idealan. Tada najviše trpi odmor, a nekad i vreme koje bih volela da provedem potpuno prisutna s njima. Ipak, trudim se da Petra i Bogdan ne osete stres koji moj posao nosi", objasnila je Jelisaveta.

"Danas je daleko teže sačuvati privatnost nego ranije, upravo zato što u javnosti postoji privid da ljudi imaju pravo da znaju baš sve. Od početka karijere imala sam potrebu da neke stvari zadržim za sebe, ne zato što nešto krijem, već zato što verujem da čovek mora da ima svoj mir i prostor van svetlosti reflektora. Upravo ta jasna granica me je sačuvala kroz godine i pomogla mi da ostanem pri sebi u poslu koji ume da bude veoma glasan", govorila je glumica za "Story".