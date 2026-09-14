Na javnoj raspravi učestvovaće predstavnici nevladinih organizacija Udruženje Roditelji i Alternativa Crna Gora, koje su podnijele inicijative, kao i predstavnici Ministarstva zdravlja.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Javna rasprava održaće se sjutra,15. septembra, u 10 časova, a prenosiće je tri televizije sa nacionalnom pokrivenošću – Televizija Crne Gore, TV Vijesti i Prva TV, kao i lokalna Radio-televizija Herceg Novi. Ustavni sud zahvaljuje ovim medijskim kućama što su prepoznale značaj pitanja o kojem će se raspravljati i omogućile da javna rasprava bude neposredno dostupna građanima širom Crne Gore.

"Zbog ograničenog kapaciteta sale i prostornih uslova u kojima Ustavni sud radi, fizički nije moguće omogućiti prisustvo građana. Ustavni sud poštuje pravo građana na mirno okupljanje i izražavanje stavova i razumije interesovanje onih koji će se okupiti ispred zgrade Suda. Sud ih poziva da svoje stavove izraze mirno i bez ometanja javne rasprave", navodi se u saaopštenju-

Predmet ocjene su odredbe čl. 41 i 42 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kojima je propisano da je za boravak djece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama neophodno da je sprovedena obavezna vakcinacija, osim u slučaju postojanja trajne medicinske kontraindikacije za određenu imunizaciju, prenosi "Rtcg".

Na javnoj raspravi učestvovaće predstavnici nevladinih organizacija Udruženje Roditelji i Alternativa Crna Gora, koje su podnijele inicijative, kao i predstavnici Ministarstva zdravlja.

"Stručna mišljenja iznijeće prof. dr Dragan Laušević, epidemiolog i predstavnik Instituta za javno zdravlje Crne Gore, dr Senad Begić, epidemiolog i predstavnik UNICEF-a, Nela Krnić, koordinatorka UNICEF-ovog programa za praćenje prava djeteta, Mina Brajović, šefica Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori, prof. dr Nevena Vučković Šahović, stručnjakinja za međunarodno pravo i prava djeteta, i prof. dr Ivana Mihić, psihološkinja i stručnjakinja za razvojnu psihologiju, psihologiju porodice i rani razvoj djece", navodi se u saopštenju.

Za potrebe javne rasprave i odlučivanja, uz podršku Evropske unije i Savjeta Evrope kroz zajednički program „Horizontal Facility“, angažovan je i međunarodni ekspert za analizu uporednih zakonskih rješenja u državama članicama Savjeta Evrope.