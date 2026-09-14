Najmanje devet zemalja Šengena obavijestilo je Brisel da zbog tehničkih problema odlaže punu primjenu sistema EES.

Izvor: MONDO/Tamara Veličković/Shutterstock/Sidney van den Boogaard

Evropski sistem za ulazak/izlazak iz EU, poznat kao EES, koji je trebalo da uvede obavezne biometrijske kontrole za putnike iz zemalja van EU, suočava se sa novim problemima. Najmanje devet zemalja Šengena dobilo je mogućnost da odloži njegovu punu primjenu, što pokazuje da sistem još nije spreman za nesmetan rad na svim granicama.

Francuska, Njemačka, Italija, Belgija, Holandija, Grčka, Malta, Portugal i Švajcarska obavijestile su Evropsku komisiju da neće u potpunosti primenjivati EES dok tehnologija ne bude funkcionisala kako treba.

Brisel je, prema pisanju Tajmsa, neformalno pristao na takav pristup, ovog puta bez jasno određenog roka. EES je pokrenut u oktobru 2025. godine, poslije višegodišnjih odlaganja, a plan je bio da do aprila 2026. bude potpuno operativan. Sistem je, međutim, od početka pratio niz problema - od tehničkih grešaka do nedostatka osoblja na granicama. Zbog velikih gužvi državama je ranije omogućeno da privremeno obustave biometrijske provjere. Taj rok od 150 dana istekao je 6. septembra, ali su pojedine zemlje nastavile da ograničavaju primjenu sistema.

Prilikom ulaska u šengenski prostor putnicima iz zemalja van EU trebalo bi da se evidentiraju podaci iz pasoša, otisci prstiju i biometrijski podaci lica. Međutim, način primjene razlikuje se od zemlje do zemlje.

Problem predstavlja i povezivanje nacionalnih sistema sa centralnom platformom koju vodi agencija EU eu-LISA. U pojedinim državama prikupljeni biometrijski podaci zbog tehničkih grešaka ne stižu do centralnog sistema, dok granični službenici u drugim slučajevima ne mogu da pristupe već formiranim dosijeima putnika. Zbog toga se dešava da putnici ponovo prolaze kroz čitav postupak registracije, dok skupa oprema za biometrijsku kontrolu na pojedinim aerodromima i lukama ostaje van upotrebe.

Na probleme su upozorili i avio-kompanije, aerodromi i lučki operateri. Međunarodno udruženje vazdušnog saobraćaja (IATA) navelo je da su već zabilježeni tehnički kvarovi i operativne poteškoće.Iako zvaničnici EU tvrde da sistem funkcioniše, činjenica da više zemalja i dalje ne primjenjuje EES u punom kapacitetu pokazuje da će njegova potpuna primjena očigledno morati da sačeka.

(Kamatica/MONDO)