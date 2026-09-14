Baskonija je riješila da pojača centarsku liniju i u svoje redove dovela je Aleksa Lena

Izvor: MN Press/YouTube/Lakers Nation/ Instagram/anamariagoltes/Screenshot

Baskonija je riješila da pojača redove centarske linije, pa je dovela Aleksa Lena. Ukrajinac sa NBA iskustvom, koji je minulu sezonu proveo u Real Madridu, sad će imati priliku da nešto bolje partije pokaže u novoj sredini.

Već se nagađalo da bi Len mogao da obuče dres Baskonije. Bivši NBA centar će imati priliku da u 34. godini zaigra drugu sezonu u Evroligi, ali u drugom klubu, pošto je prošle godine bio dio španskog velikana. S obzirom na to da u Real Madridu nije dobio zapaženu priliku, riješio je da karijeru nastavi u timu koji će mu pružiti više prostora.

U Evroligi je odigrao svega 19 mečeva, bilježio je tri poena, imao je i 1,6 skokova, dok je igrao svega 7,2 minuta. U domaćem šampionatu imao je nešto više povjerenja, pa je na terenu provodio nešto više od 13 minuta i ubacivao je 7,1 poena, imao je i 3,6 skokova, ali i 1,2 blokade po meču, dok je iz igre šutirao sa velikih 67 posto uspjeha.

Len će u Baskoniji provesti dvije sezone, a na poziciji "pet" imaće i Keneta Farida, koji je prošle sezone igrao u Panatinaikosu i beležio je 6,4 poena, imao je i 4,2 skoka.

Podsjetimo, Len ima značajno NBA iskustvo. Zapaženu karijeru imao je u Finiksu, u kojem je bio od 2013. do 2018, potom je nosio dresove Atlante, Sakramenta, Toronta, Vašingtona i Lejkersa, iz kojih je stigao u Evropu.