"Moj život je haos": Kristina Bekvalac se 2 puta udavala za istog čovjeka, progovorila o krahu braka i porodici

Kristina Bekvalac podijelila je emotivnu objavu u kojoj je otvoreno govorila o razvodu, odrastanju i prihvatanju sopstvene porodice sa svim njenim svakodnevnim haosom.

Izvor: Instagram printscreen / kristinabekvalac

Kristina Bekvalac podijelila je emotivnu objavu u kojoj je otvoreno govorila o razvodu, odrastanju i prihvatanju sopstvene porodice sa svim njenim svakodnevnim haosom.

U svojoj objavi istakla je koliko joj danas znači osjećaj pripadanja koji dijeli sa Petrom, Noom, te ljubimcima Zumom i Suni, ali je i pokazala novu frizuru.

"Nisam patila samo zbog razvoda"

"Dugo sam mislila da srećan život mora da izgleda na određeni način. Željela sam brak, porodicu, sigurnost. Željela sam da sve bude "kako treba", po nekom zamišljenom redu koji sam godinama nosila u glavi. I kada se taj red raspao, nisam patila samo zbog razvoda. Patila sam i zbog slike života koju sam morala da pustim. Trebalo mi je mnogo vremena da shvatim da porodica ne prestaje da bude porodica samo zato što više ne izgleda onako kako smo nekada zamišljali."

"Moja porodica nije po PS-u"

"Danas pogledam nas - Petru, Nou i mene. Zumu i Suni. Naš stan, našu buku, naše obaveze, smijeh, svađe, kašnjenja, zagrljaje, dlake po kući i milion malih svakodnevnih haosa - i shvatim da je to moja porodica. Možda nije po PS-u. Možda nema formu koju sam nekada toliko željela. Ali ima ono što mi je danas mnogo važnije - pripadanje."

"I valjda je odrastanje upravo to: kada prestaneš da pokušavaš da svoj život uklopiš u sliku sreće koju si nekada nacrtao i počneš da vidiš sreću koja je sve vrijeme bila ispred tebe. Moj život je jedan savršeni haos. I prvi put nemam potrebu da ga popravljam. Jer nas troje, sa Zumom i Suni, nismo neka "druga verzija" porodice. Mi smo porodica. Baš ovakvi kakvi jesmo. I baš ovu biram", napisala je Kristina Bekvalac na Instagramu.

O odnosu sa Natašom

Inače, Kristina je nedavno govorila o odnosu sa starijom sestrom Natašom.

"Za ovih 20 godina naučile smo da se posvađamo za 12 sekundi, pomirimo bez izvinjenja i nastavimo razgovor kao da se ništa nije dogodilo. Ona zna tačno kako da me iznervira. Ja znam tačno kako da iznerviram nju. To se valjda zove iskustvo "rekla je, piše Blic.

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