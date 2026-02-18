logo
Sestre Bekvalac na sahrani tragično stradale Tatjane Ječmenice: Nataša na ivici suza, jedan detalj privukao pažnju

Autor Marina Cvetković
0

Bivša reprezentativka Srbije u tenisu, Tatjana Ječmenica, ispraćena je na vječni počinak na Gradskom groblju u Novom Sadu 18. februara u 15 časova

Sestre Bekvalac na sahrani tragično stradale Tatjane Ječmenice: Nataša na ivici suza Izvor: Instagram/draganabekvalac72

Bivša reprezentativka Srbije u tenisu, Tatjana Ječmenica, ispraćena je na vječni počinak na Gradskom groblju u Novom Sadu 18. februara u 15 časova, a nakon komemoracije koja je jutros održana u zgradi Skupštine Vojvodine uz prisustvo porodice, prijatelja i sportskih zvaničnika.

Među prvima na sahranu je stigla Tatjanina najbolja drugarica, Dragana Bekvalac, dok je ubrzo za njom došao i bivši teniser i suprug Lepe Brene, Boba Živojinović.

Pored njih, potpuno obučene u crno, došle su i Nataša i Kristina Bekvalac:

Nataša nije mogla da sakrije tugu na licu iako je imala velike crne naočare, dok je Kristina u rukama nosila veliki buket belih kala. Jedan detalj je svima privukao pažnju, naime, buket je stajao na drvenom postolju nalik na saksiju, te nije bila u pitanju uobičajena "suza", kako bi cvijeće, pretpostavljamo, ostalo što duže sveže.

Sestre Bekvalac pozdravile su se sa kompoziorom Draganom Brajovićem Brajom, koji je bio veliki prijatelj sa pokojnom teniserkom, a došao je u društvu supruge.

Tu je bio i bivši teniser Boba Živojinović kao i veliki broj javnih ličnosti.

