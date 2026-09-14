Pevač ostavio ženu i troje dece kada je upoznao 14 godina mlađu: Otkrila kakav je u braku posle 5 godina

Emir Habibović i Tamara Selimović da im razlika od 14 godina ne predstavlja problem i da svakodnevno pronalaze načine kako bi zajedno brinuli o deci.

Izvor: Instagram printscreen/emirhabibovicofficial

Pevački par Tamara Selimović i Emir Habibović već pet godina uživaju u braku u kojem uspešno usklađuju porodični život i muzičke karijere, ističući da im razlika od 14 godina ne predstavlja nikakav problem

Iako se bave istim poslom, supružnici navode da uvek pronalaze način da organizuju svakodnevne obaveze i posvete se deci. Tamara je nedavno u jednoj izjavi pohvalila Emira kao brižnog supruga i oca posvećenog porodici.

Pogledajte fotografije Emira i Tamara:

"Prelepo nam je. Uživamo, dečica rastu i sve je, hvala Bogu, kako treba. Slažemo se", rekla je Tamara i naglasila:

"Dobar je suprug, dobar otac. Pomaže koliko može. Sada je recimo radio tri dana za redom, ali je ustao ujutru da odvedemo decu u vrtić. Bio je tu pored mene ceo dan. Stiže i da odmara malo, mislim dopuštam mu, a i tu je uvek za nas."

"Preskočila si da stižem i da idem i na pijac, i da kupim cveće", dodao je Emir.

Ostavio ženu sa troje dece

Inače, kada je njihova romansa počela pričalo se da je Emir zbog Tamare ostavio ženu sa kojom ima troje dece, a tim povodom se tada oglasila i pevačica.

"Imam potrebu da objasnim o čemu se radi povodom vesti da sam razvela dečka Emira Habibovića. Nas dvoje smo otpočeli vezu kada je već rešio da stavi tačku na prethodni odnos. Druga supruga mu je zapravo bila nevenčana. Nikada nisu potpisali papir i to malo ko zna. Nemam ništa sa njegovim razvodom, dušebrižnici su jedva dočekali da medijima jave kako sam ga razvela. Veoma cenim porodicu mog dečka i da mi on nije potvrdio da je slobodan čovek nikada se u takvu vrstu odnosa ne bih upustila", objavila je pevačica na Instagramu.

Izvor: Blic / MONDO