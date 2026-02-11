logo
"Prestani da se predstavljaš kao ja, izgledaš kao dronjak": Bekvalčeva lagala ljude na ulici, Kristina pobesnela

Autor Jelena Sitarica
0

Sestra Nataše Bekvalac sve je nasmejala reakcijom na objavu pevačice

Nataša Bekvalac lagala da je Kristina Izvor: Mondo/Goran Sivački

Poznato je da su pevačica Nataša Bekvalac i njena sestra Kristina izuzetno vezane, ali i da fizički neverovatno liče. Iako nisu bliznakinje, pevačica je priznala da tu sličnost ponekad zloupotrebljava, što njenu mlađu sestru dovodi do ludila.

Naime, Nataša Bekvalac je u emisiji "Exkluziv" otkrila da se povremeno služi "belim lažima" kada u javnosti ne izgleda reprezentativno.

Bekvalčeva je objasnila da privatno često izgleda potpuno neupadljivo, bez šminke i frizure, što koristi da zavara prolaznike.

Mešaju nas često i moram da odam jednu tajnu koja mene ne prikazuje u najboljem svetlu kao sestru. Poznato je da ja privatno izgledam baš neupadljivo i da nikad nisam našminkana i isfenirana, bukvalno izgledam kao da sam krenula da izbacim smeće – ispričala je Nataša kroz smeh.

Ljudi me i takvu prepoznaju i pitaju me da li sam Nataša Bekvalac. Ja im kažem: ''Ne, ja sam Kristina Bekvalac'' – priznala je pevačica.

Međutim, kada je Kristina saznala za ovu naviku, usledila je urnebesna reakcija:

– Naravno da je saznala i pitala me: "Da li možeš da prestaneš da se predstavljaš kao ja onda kada izgledaš kao dronjak?" – prepričala je Nataša sestrine reči.

