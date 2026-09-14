Partizan je u sezoni za nama prošao kroz vrlo turbulentan period, a to je ostavilo posledice i na želju najboljih evroligaša da obuku crno-bijeli dres. Milutin Aleksić vjeruje da možda u tome leži moć Partizana - od Parnog valjka se ne očekuje mnogo

Izvor: MN Press, Screenshot/YouTube/@televizijauna

Partizan je u sezoni za nama prošao kroz turbulentan period - promjena trenera, odlazak nekolicine igrača, dolazak novog trenera, ljutnja navijača... Nekoliko mjeseci kasnije, problem crno-bijelih bio je imidž kluba, a o tome je ponajviše govorio i bivši košarkaš Milutin Aleksić. Sad stručni konsultant akcenat je stavio na očekivanja navijača, za koja vjeruje da su više nego skromna, ali i na reputaciju koju su crno-bijeli stekli u Evropi u sezoni 2025/26.

"Moram da se osvrnem na Penjaroijinu izjavu od prije nekoliko dana kad je izjavio ono što smo davno apostrofirali - jako je važno da Partizan radi na svom imidžu. Nevažno da li je rezultat očekivan ili nije, da li je u tom trenutku u sezoni dostignut vrhunac ili nije, važno je voditi brigu o imidžu kluba", započeo je Milutin Aleksić u emisiji "SPORTUNA" na UNA televiziji.

"Isto je i za Zvezdu. Ukazivao sam da može da se napravi jako veliki problem sa dovođenjem nekih novih igrača u Partizan, to je Penjaroja potvrdio. To ne smije da prođe ispod radara u našoj sportskoj javnosti, to je u svim sportovima bitna stvar. Koliko god se činilo da je planeta velika, sportsko tržište je malo, nema mnogo profesionalnih sportista koji mogu da dođu u neki određeni klub i brzo se saznaju i dobre i loše stvari. Partizan je zapao u situaciju da ne može da dovede neka zvučnija imena, iako su sredstva, koliko sam shvatio, bila obezbijeđena", rekao je Aleksić.

"Zbog toga cijenim Penjaroju"

Trener Partizana Đoan Penjaroja je javno otkrio da je klub zbog situacije iz prethodne sezone imao velike probleme da dovede zvučna pojačanja. U medijima smo mogli vidjeti i da su Armoni Bruks, Peti Mils, Tornike Šengelija, Zek Ledej, Ošej Briset, Alen Smailagić... samo neka od imena koja su bila viđena u Humskoj, ali su i pored slabijih ugovora riješili da prihvate ponude drugih timova.

"Cijenim tu transparentnost kod Penjaroje, važno je da treneri imaju taj odnos sa javnošću. Možda je sve to homogenizovalo tu cijelu ekipu, tu atmosferu koju imaju", rekao je Aleksić.

Ono što bi mogla da bude prednost Partizana jeste činjenica da očekivanja nisu prevelika. Možda ih zapravo i nema? "Igrači koji su ostali i oni koji su došli, djeluje da dobro funkcionišu između sebe. Međutim, mi dosad ništa ozbiljno nismo vidjeli, da bismo dali i ozbiljnije komentare. Ima mnogo rezervi kod Partizana, mogu da se vratim na ključnu stvar - nema velikih očekivanja od Partizana, ni sami navijači nemaju. Baš zato što smo otpisani, možda to bude povratak otpisanih."

Izbori u Partizanu, Ostoja Mijailović ostaje u klubu

Milutin Aleksić je kratko govorio i o izborima u Partizanu i još jednom mandatu Ostoje Mijailovića. Tom prilikom istakao je da su navijači zbunjeni, ali da je podrška od 29 glasova za i jednim uzdržanim gotovo jednoglasna.

"Zbunjuje Partizanovu publiku, trudim se da budem neutralan, ali ovo zbunjuje i mene. Priča se kako nema podršku, a onda čujemo da ima 29 glasova, mi pomislimo da je to 29 ljudi koji nemaju kredibilitet, što nije tačno. Tu ima izvanrednih bivših reprezentativaca i igrača Partizana i to različitih godina.

Čini mi se da je Miško Marić jedini dao transparentnu izjavu, koju pohvaljujem ovim putem. Mislim da svi bivši igrači Partizana treba takvi da budu, da obrazlože svoje razloge. Kod njega je preovladao racio, a ne da li je za jednu ili drugu stranu - to najviše zbunjuje navijače Partizana. Poželio bih da se što prije nađe mir u Partizanu, on je neophodan za funkcionisanje kluba, da se kroz sezonu pronalaze najbolja rešenja što u menadžmentu, što u upravi, što oko igrača, nemiri su pokazali da to ne može da donese ništa dobro. Ono što znamo oko tih reizbora, mislim da je transparentnost jako važna. Tu postoji obaveza i prema navijačima Partizana."

Vidi opis Aleksić surovo iskren o Partizanu: "Ništa nismo vidjeli, ni navijači ne očekuju mnogo" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: TV Una/Screenshot Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: TV Una/Screenshot Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Una TV/Screenshot Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Youtube/ UNA TELEVIZIJA/Printscreen Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Printscreen/YouTube/OzbiljnoNeozbiljni Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Youtube/Jao Mile podcast/printscreen Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Super Indirektno kod Popa i Milana/Youtube/Printscreen Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Una TV / screenshot Br. slika: 8 8 / 8

Na kraju, navijači ostaju ono najvažnije što klub ima. "Pokazalo se da oni najiskrenije vole Partizan. Dosta znamo, dosta ne znamo šta se dešavalo sa Željkom Obradovićem, da se ne vraćamo - trebalo je bolje, definitivno. Mislim da svi akteri, ne samo u Partizanu, već i u Zvezdi, treba da budu transparentni prema navijačima. Navijači su obilježili ovih 27 godina, ta ljubav prema klubu. Partizan i njegovi akteri i njihov predsjednik su dužni da budu transparentni prema navijačima", zaključio je Aleksić.