Saobraćaj na mostu “Mehov krš”, na dionici državnog puta Mehov krš – Špiljani u Srbiji, prema graničnom prelazu sa Crnom Gorom, biće sjutra, 6. avgusta, potpuno obustavljen u oba smjera od 8 do 10 časova zbog asfaltiranja završnog sloja kolovoza.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kako navode, za vrijeme obustave vozači će biti preusmjeravani na alternativni granični prelaz Godovo–Vuča, uz asistenciju saobraćajne policije Srbije i Crne Gore.

“Na dionici puta Mehov krš – Špiljani, most „Mehov Krš“ kod skretanja za Tutin, na teritoriji Srbije – na državnom putu ka granici sa Crnom Gorom, će sjutra, 06.08.2026. godine, u periodu od 08.00 do 10.00 časova, biti obustava saobraćaja u oba pravca – potpuna obustava saobraćaja”, saopštili su iz Uprave policije.

Dodaju da, preduzeće „Novi Pazar – Put“ d.o.o, naime, sjutra, u četvrtak, 06.08.2026., u periodu od 08.00 do 10.00 časova izvodi radove na izradi završnog sloja asfalta na mostu „Mehov Krš“ na državnom putu IB22 Novi Pazar – Ribariće – državna granica sa Crnom Gorom, dionica Mehov Krš – Špiljani (most „Mehov Krš“ kod skretanja za Tutin), na teritoriji Srbije, pa je iz ovog razloga planirana totalna obustava saobraćaja na ovoj dionici u punoj širini kolovoza na mostu u navedenom terminu.

Kako poručuju, za vrijeme pomenute obustave, učesnici u saobraćaju moraju poštovati postavljenu saobraćajnu signalizaciju kao i instrukcije saobraćajne policije i odgovornog izvođača radova za korišćenje mogućih alternativnih putnih pravaca na ovom području.

“Policija Srbije će u tom terminu usmjeravati vozila na Granični prelaz Godovo –Vuča na izlazu iz Srbije, dok će sa crnogorske strane saobraćajna policija Odjeljenja bezbjednosti Rožaje takođe usmjeravati vozila na Granični prelaz Vuča – Godovo na izlazu iz Crne Gore, na pogodnom mjestu na magistralnom putu Rožaje – Novi Pazar”, zaključuje se u saopštenju.