Dileta Leota još jednom je uspjela da zapali društvene mreže, i to sasvim običnim odlaskom na trčanje!

Izvor: Instagram/dilettaleotta

Atraktivna italijanska sportska voditeljka objavila je video sa svog treninga, ali umjesto pređenih kilometara ili tempa, pažnju pratilaca ukrao je kadar koji je snimila selfi kamerom.

Dok je trčala ulicama, Dileta je telefon sve vrijeme držala ispred sebe, pa je u prvom planu bio njen gornji dio tijela i bujne grudi u krupnom kadru, zbog čega su se komentari ispod objave samo nizali. Mnogi su priznali da su snimak pogledali više puta, dok su drugi poručili da je upravo ona "najljepša motivacija za trening".

Pogledajte 00:10 Dileta Leota na trcanju Izvor: Instagram Izvor: Instagram

Leota je poznata po tome da često dijeli trenutke iz privatnog života i sa sportskih aktivnosti, a ni ovog puta nije izostala lavina reakcija. Njena objava za kratko vrijeme prikupila je ogroman broj pregleda, lajkova i komentara, a pratioci nisu krili oduševljenje njenim izgledom i energijom.

Nije tajna da Dileta važi za jednu od najatraktivnijih sportskih voditeljki na svijetu, pa gotovo svaka njena fotografija ili video postanu viralni.