Eurodizel će poskupiti za šest centi i od sjutra će koštati 1,85 eura po litru, dok će cijena lož ulja biti viša za jedan cent i iznosiće 1,80 eura.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Od sjutra vozače u Crnoj Gori očekuju nove cijene goriva – eurosuper 95 i 98 biće jeftiniji za dva centa po litru, dok će cijena eurodizela porasti za šest centi. Nove maksimalne maloprodajne cijene važiće do 10. avgusta, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva.

Prema novom obračunu, litar eurosupera 98 koštaće 1,79 eura, što je dva centa manje u odnosu na prethodni period, dok će eurosuper 95 biti 1,75 eura, takođe jeftiniji za dva centa.

Eurodizel će poskupiti za šest centi i od sjutra će koštati 1,85 eura po litru, dok će cijena lož ulja biti viša za jedan cent i iznosiće 1,80 eura.

Iz Ministarstva navode da je obračun maksimalnih maloprodajnih cijena izvršen u skladu sa aktuelnom Odlukom o umanjenju iznosa akcize za promet gasnih ulja i Uredbom o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata.

„Navedene cijene važiće od 4. do 10. avgusta“, saopšteno je iz Ministarstva.

Kako su dodali, naredni obračun biće izvršen 10. avgusta, nakon čega će biti objavljene nove cijene goriva koje će važiti od 11. avgusta.