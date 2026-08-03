Iz Glavnog grada su naveli da primjena novog zakona zvanično počinje od 7. avgusta, ali da će zaključno sa 9. avgustom komunalni policajci upozoravati vozače na prekršaje bez sankcionisanja.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Nedavno usvojeni novi Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima može predstavljati prekretnicu za uspostavljanje većeg saobraćajnog i komunalnog reda u Podgorici, kazao je gradonačelnik Podgorice Saša Mujović i izrazio nadu će ubrzo početi da se oslobađaju plastičnih stubića na ulicama glavnog grada.

Kako je saopšteno iz Glavnog grada, prema novom zakonu će Komunalna policija dobiti veća ovlašćenja i biće u mogućnosti da sankcionište svako nepropisno parkiranje i zaustavljanje na ulicama, trotoarima, zelenim površinama, autobuskim i taksi stajalištima, te parking mjestima namijenjenih za lica sa invaliditetom.

Kada uoče nepropisno parkirani automobil, komunalni policajci mogu napisati i ostaviti kaznu na vjetrobranskom staklu. Propisane kazne za ovu vrstu prekršaja iznose 100 eura, rečeno je iz Glavnog grada, a na navedenim poslovima biće angažovano oko 30 komunalnih policajaca. Takođe će i dalje biti aktivna pauk-vozila.

Iz Glavnog grada su naveli da primjena novog zakona zvanično počinje od 7. avgusta, ali da će zaključno sa 9. avgustom komunalni policajci upozoravati vozače na prekršaje bez sankcionisanja.

Od 10. avgusta počinje izricanje novčanih sankcija za prekršaje iz navedene oblasti.