U bombaškom napadu na restoran u Moskvi poginulo je petoro, a 19 povrijeđeno. Rusija za napad optužuje Kijev, dok izvori tvrde da je prava meta bio ruski general Aleksandar Čajko.

Izvor: Kirill Zykov / Sputnik / Profimedia

Rusija je okrivila Ukrajinu za bombaški napad na restoran u centru Moskve u kojem je poginulo petoro ljudi, a 19 je povrijeđeno. Istovremeno se pojavljuju informacije da je prava meta napada verovatno bio visoki ruski vojni komandant koji se nalazio u restoranu. Eksplozija se dogodila u subotu uveče blizu ulaza u luksuzni italijanski restoran na trgu Kudrinskaja, piše The Guardian.

Ruski tužioci navode da je nepoznata žena sa improvizovanom eksplozivnom napravom pokušala da uđe u restoran, ali ju je zaustavio radnik obezbjeđenja. Naprava je eksplodirala nekoliko trenutaka kasnije.

Optužbe iz Moskve

Rusko ministarstvo spoljnih poslova u nedeljnom saopštenju optužilo je Kijev za napad. "Krvavi pipci terorističke bande Zelenskog stigli su do italijanskog restorana Balzi Rossi u Moskvi", stoji u izjavi ministarstva. Ruske vlasti još uvijek nisu zvanično identifikovale metu niti su objavile imena žrtava.

Vidi opis Rusija optužuje Ukrajinu za bombaški napad u Moskvi: Žena došla sa eksplozivom, porastao broj mrtvih Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kirill Zykov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Kirill Zykov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: NATALIA KOLESNIKOVA / AFP / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: NATALIA KOLESNIKOVA / AFP / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: NATALIA KOLESNIKOVA / AFP / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Meta navodno bio general Čajko

Prokremljovski vojni blogeri i nekoliko nezavisnih ruskih medija izvještavaju da je cilj napada možda bio general-pukovnik Aleksandar Čajko, komandant ruskih vazdušno-kosmičkih snaga. On je, prema tim izvorima, u restoranu bio na privatnoj proslavi svog 55. rođendana.

Ubrzo nakon napada, na internetu su se pojavile fotografije i snimci sa događaja koji prikazuju binu sa natpisom "Aleksandar 55". Čajko je jedan od ključnih ruskih vojnih komandanata, a vodio je neuspjeli napad na Kijev početkom 2022. godine. Kasnije je unaprijeđen na čelo ruskih vazdušnih snaga.

Istraga i detalji o žrtvama

Telegram kanal VČK-OGPU, koji je poznat po objavljivanju informacija iz ruskih bezbjednosnih službi, izvijestio je da Čajko nije povrijeđen. Isti izvor navodi da je njegova ćerka Marija teško povrijeđena, dok je njen suprug Danil Peredrij poginuo. U trenutku eksplozije nalazili su se na terasi restorana.

Ruski list Komersant piše da istražitelji smatraju da žena koja je nosila eksplozivnu napravu možda nije znala za bombu. Njihova je pretpostavka da je neko drugi aktivirao napravu daljinski, pri čemu je poginula i ona. Među ostalim žrtvama navodno je i pripadnik elitne ruske Federalne službe obezbjeđenja (FSO).

Ukrajina bez komentara

Kijev se o ovom incidentu još nije zvanično oglasio. Od početka invazije, ukrajinske obavještajne službe ciljale su desetine visokih ruskih oficira i zvaničnika koje smatraju odgovornim za ratne zločine. Pritom su se koristile različitim taktikama, uključujući dobrovoljne sabotere i civile koji nisu bili svjesni svoje uloge.

Dosad su uspješno likvidirali najmanje četiri ruska generala i nekoliko drugih visokih vojnih lica, kao i pristalice rata duboko na ruskoj teritoriji, iako su neke operacije promašile svoje mete. Godine 2022. u eksploziji bombe poginula je Darija Dugina, ćerka ultranacionalističkog ideologa Aleksandra Dugina, a generalno se smatra da je stvarna meta napada bio njen otac.