Nekadašnji osvajač Zlatne lopte i dobitnik nagrade za najboljeg igrača Mundijala Rodri je otišao na Žabljak i tamo se sprema za novu sezonu

Izvor: instagram/etnokatundurmitor

Rodri je najbolji fudbaler nedavno završenog Svjetskog prvenstva. Dobio je nagradu posle osvajanja šampionata sa reprezentacijom Španije. U finalu je pobijeđena Argentina posle produžetaka (1:0), a nekadašnji osvajač Zlatne lopte je dobio i priznanje za najboljeg.

Od tada su krenule spekulacije da li će preći u Real Madrid, da li napušta Mančester siti posle odlaska Pepa Gvardiole. Kako on na sve to reaguje? Tako što je otišao u Crnu Goru. I to na planinu Durmitor na Žabljaku.

Posjetio je etno-katun "Durmitor" koji se nalazi na Durmitoru na šest kilometara od Žabljaka. Odmah je sjeo na konja i obišao nevjerovatnu prirodu koja krasi ovo predivno mjesto na dobro poznatoj planini.

"Velika nam je čast što je Rodri, kapiten Španije i jedan od najboljih fudbalera svijeta odabrao naš etno-katun za uživanje u prirodi i jahanju", stoji u kratkoj objavi uz snimak koji je brzo obišao planetu.