Španija postavlja barijeru dugu 500 metara na morskoj granici sa Marokom nakon što je između 50.000 i 60.000 migranata za dva dana ušlo u Seutu.

Izvor: Global News/ Youtube/printscreen

Broj žrtava migrantske krize na granici španske enklave Seute i Maroka porastao je na 67, saopštila je u subotu španska vlada. Među stradalima su migranti koji su se udavili, kao i oni koji su poginuli u stampedu tokom pokušaja prelaska barijere kod lukobrana.

Španija je najavila postavljanje zaštitne barijere duge 500 metara duž ograde na lukobranu i dalje prema moru, nakon što je između 50.000 i 60.000 migranata od četvrtka do petka prešlo granicu ove male španske teritorije na sjeveru Afrike.

Nekoliko iscrpljenih migranata koji su u subotu ujutru doplivali do gradske plaže Tarahal u Seuti dočekali su vojnici, koji su ih potom sproveli nazad preko granice.

Špansko Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da se većina ljudi koji su ušli na ovu teritoriju već vratila u Maroko.

Seuta se još nije vratila u normalu

Poslije višednevnog haosa i ulica prepunih ljudi koji su se nadali boljem životu u Španiji, stanovnici Seute probudili su se u subotu u stanju prividnog, ali neizvjesnog mira.

Ipak, osjećaj sigurnosti među stanovnicima ovog autonomnog grada sa približno 84.000 ljudi i dalje je ozbiljno narušen.

"Život u ovom gradu poremećen je zbog incidenta na granici", izjavio je predsjednik Seute Huan Hesus Vivas.

Prema njegovim riječima, povratak ljudi u Maroko počeo je bez većih problema, ali proces još nije završen.

"Povratak ljudi počeo je na zadovoljavajući način, ali taj proces mora da bude završen. Grad se još nije vratio u normalu", rekao je Vivas.

Migranti spavali na podu željezničke stanice

Na glavnoj željezničkoj stanici u marokanskom Tangeru migranti koji su se vratili iz Seute, kao i oni koji su bezuspješno pokušavali da stignu do Evropske unije, spavali su iscrpljeni na podu dok su ih prolaznici posmatrali sa udaljenosti.

"Pokušao sam da pređem, ali nisam uspio. Dva dana sam ostao u blizini granice sa Seutom, ali nisam mogao da pronađem ništa za jelo", rekao je Abdalah.

On je zatražio da njegovo prezime ne bude objavljeno jer strahuje od odmazde zbog pokušaja ilegalnog prelaska granice.

Na putu koji vodi prema marokanskom gradu Fnideku, smještenom uz granicu sa Seutom, primijećeni su brojni migranti koji su pješice išli prema ogradi. Neki od njih hodali su bosi, očigledno se nadajući da će uspjeti da pređu granicu.

Taksisti i autobuski prevoznici odbijali su da ih prevezu jer su strahovali od reakcije vlasti.

Duž puta bili su raspoređeni policajci koji su zaustavljali i kontrolisali svako vozilo koje se kretalo prema Fnideku.

"Ostaćemo ovdje, bili gladni ili ne"

Pojedini migranti koji su uspjeli da stignu do Seute, međutim, odlučni su da tamo i ostanu. Među njima je dvadesettrogodišnji Marokanac Mohamed Hatri.

"Zatvorili su sve kako ne bismo mogli da kupimo hranu i kako bi nas primorali da se vratimo u svoju zemlju", rekao je Hatri.

On je poručio da neće odustati od namjere da ostane u Seuti uprkos nedostatku hrane i pritisku da se vrati u Maroko.

"Ali čak i ako sve zatvore, odlučni smo da ostanemo ovdje, bili gladni ili ne", kazao je.

Španske vlasti u međuvremenu nastavljaju da obezbjeđuju granicu i postavljaju novu barijeru u moru kako bi spriječile nove masovne pokušaje ulaska u Seutu.

(ABC News/Mondo)