Iako ima više nekretnina u svom vlasništvu, između ostalog i vilu na Ilidži, koju izdaje, Merlin je odabrao da živi baš u svojoj staroj porodičnoj kući.

Izvor: Kurir/YouTube/Hrvatska radiotelevizija/screenshot

O Dinu Merlinu i njegovoj porodici stanovnici Sarajeva imaju samo riječi hvale. Za muzičku zvijezdu kažu da im je jedan od omiljenih sugrađana, dok za njegovu suprugu Amelu Dervišhalidović, s kojom ima ćerku Naidu i sina Hamzu, ističu da je divna žena i požrtvovana majka, koja je bila glavni oslonac pjevaču još otkako su se upoznali.

Ono što se na prvi pogled može zaključiti kada se uđe u usku jednosmjernu ulicu u naselju Bistrik, jednom od najstarijih naselja u Sarajevu, na lijevoj obali Miljacke, gdje se nalazi porodični dom porodice Dervišhalidović, jeste da je kraj u kojem su svili porodično gnijezdo veoma miran, ušuškan i skroman.

Pogledajte kako izgleda:

Iako ima više nekretnina u svom vlasništvu, između ostalog i vilu na Ilidži, koju izdaje, on je odabrao da živi baš u svojoj staroj porodičnoj kući. Ispred visoke kapije, kojom je zaklonjen pogled na dvorište i kuću, na uličnom parkingu, nalazi se i mali "mercedes", koji pripada popularnom pjevaču.

Vidi opis Dino Merlin zaradio milione, a ostao u staroj kući: Komšije iz Sarajeva otkrile kakav je kad se kamere ugase Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 13 13 / 13

Komšije imale sve pohvale za Merlina

Komšije imaju samo riječi hvale za Dinu Merlina. Najprije je o njemu govorila ćerka jednog njegovog prijatelja, koji živi nekoliko kuća dalje od pjevača.

„Edin (Dino, prim. aut.) divan je čovjek i komšija. Toliko je prizeman i ljubazan, a takva zvijezda. Ja sam odrasla uz njegove pjesme, moj otac ga je uvijek hvalio i isticao kao primjer dobrog čovjeka. O njemu ovdje nećete čuti ništa loše. Sa svakim porazgovara, fotografiše se, toliko je normalan da je i nama to ponekad čudno“, rekla je uz osmijeh Edita.

Još jedna komšinica rado je nahvalila pjevača, ali je zamolila da se njeno ime ne objavljuje.

„On toliko voli svoju porodicu, jako je vezan za suprugu i djecu. Najviše vremena provodi u ovoj kući na brdu, iznad Vijećnice, i često šeta krajem. Baš je vezan za svoje Sarajevo. On je duša od čovjeka, svi ga obožavamo“, rekla je komšinica.

Ekipa Kurira potom je prošetala Baščaršijom, gdje Merlin ima svoju radnju. Jedan od prodavaca suvenira otkrio je nekoliko zanimljivosti o pjevaču.

„Merlin je skromna osoba, a može da ima sve što poželi. Cijelo Sarajevo, ako hoće. Godinama živim blizu njega, viđam ga svaki dan, i u komšiluku i ovdje na Baščaršiji. Otkriću vam nešto što mi Sarajlije dobro znamo – obožava da vozi bicikl i njime dolazi ovdje. Sa svima porazgovara, pita nas kako smo, kako nas služi zdravlje, kako ide posao, zna nas sve po imenu. Turisti se šokiraju kada ga vide kako normalno šeta, razgovara i pije kafu sa nama. Neko bi pomislio da ima obezbjeđenje i da se krije. Ništa od toga. Eto, ukratko, to vam je Merlin“, istakao je Emir.





