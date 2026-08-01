Taksista pretukao i udario automobilom muškarca u Beogradu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U četvrtak 30. jula u Rakovici u Beogradu je taksista Đ.J. (25) pretukao muškarca M.J. (44) kog je udario namjerno i automobilom, saznaje "Telegraf". Taksista je sjeo nakon tuče u svoju "škodu oktaviju" i, kako se sumnja, namjerno udario M.J. koji je u tom trenutku bio na kolovozu.

Nakon toga je taksista uzeo metalnu šipku i polupao automobil M.J. - "škodu fabiju". Ekipa Hitne pomoći je ukazala pomoć M.J. na licu mesta, a nakon toga je prevezen u Urgentni centar gde su mu konstatovane lake tjelesne povrede.

Istragu vodi Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu. Zasad nije poznat uzrok sukoba, istraga je u toku.