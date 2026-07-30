To je odlučeno na današnjoj sjednici Vlade, kojoj je predsjedavao premijer Milojko Spajić.

Izvor: Igor Sljivancanin/IGOR SLJIVANCANIN

Poslanica Pokreta Evropa sad Nađa Laković imenovana je za generalnu konzulku u Generalnom konzulatu Crne Gore u Turskoj, sa sjedištem u Istanbulu.

To je odlučeno na današnjoj sjednici Vlade, kojoj je predsjedavao premijer Milojko Spajić.

Sa funkcije generalnog konzula opozvan je Branislav Karadžić.

Novoj poslanici Demokrata Valentini Minić prestao je mandat savjetnice potpredsjednika Vlade za bezbjednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku.

Vlada je na današnjoj sjednici razmotrila više kadrovskih pitanja i:

1. donijela Rješenje prestanku vršenja dužnosti v. d. generalnog direktora Direktorata za razvoj sjevera u Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Mladena Nedovića,

2. donijela Rješenje o određivanju Mladena Nedovića za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za razvoj sjevera u Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera,

3. donijela Rješenje o razrješenju zamjenice Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore – Kancelarija u Podgorici Radomirke Raičević,

4. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. generalne direktorice Direktorata za ljudske resurse u Ministarstvu odbrane Dragane Vratnice,

5. donijela Rješenje o određivanju Dragane Vratnice za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za ljudske resurse u Ministarstvu odbrane,

6. donijela Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za opštine Pljevlja i Žabljak Dejana Petričića,

7. donijela Rješenje o imenovanju Dejana Petričića za člana Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za opštine Pljevlja i Žabljak,

8. donijela Rješenje o imenovanju Vladane Mirković za predsjednicu Savjeta Javne ustanove Muzej savremene umjetnosti Crne Gore,

9. donijela Rješenje o razrješenju članice Upravnog odbora Kreditno-garantnog fonda Crne Gore Adrijane Stevanović,

10. donijela Rješenje o imenovanju Andrijane Ulić-Rajović za članicu Upravnog odbora Kreditno-garantnog fonda Crne Gore,

11. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. pomoćnika direktora Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju – rukovodioca Sektora za hidrologiju i monitoring životne sredine, Sektora za hidrografiju i Sektora za seizmologiju mr Ljubodraga Samardžića,

12. donijela Rješenje o određivanju mr Ljubodraga Samardžića za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju – rukovodioca Sektora za hidrologiju i monitoring životne sredine, Sektora za hidrografiju i Sektora za seizmologiju,

13. donijela Rješenje o imenovanju Emine Mušović za zamjenicu Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore – Kancelarija u Podgorici,

14. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. direktora Javne ustanove Zavod za geološka istraživanja Emira Dacića,

15. donijela Rješenje o određivanju Emira Dacića za vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Zavod za geološka istraživanja,

16. predložila Skupštini akcionara AD „Plodovi Crne Gore“ Podgorica da za člana Odbora direktora ovog društva izabere Bojana Jokića,

17. donijela Rješenje o prestanku mandata savjetnice potpredsjednika Vlade za bezbjednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku Valentine Minić,

18. donijela Rješenje o opozivu generalnog konzula u Generalnom konzulatu Crne Gore u Republici Turskoj, sa sjedištem u Istanbulu Branislava Karadžića,

19. donijela Rješenje o postavljenju Nađe Laković za generalnu konzulku u Generalnom konzulatu Crne Gore u Republici Turskoj, sa sjedištem u Istanbulu.