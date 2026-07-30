Generalštab Oružanih snaga Ukrajine potvrdio je da su ukrajinske snage izvele napad na rafineriju Lukoil-Permnjeftorgsintez u ruskom gradu Permu.

Izvor: X/@GloOouD

Generalštab Oružanih snaga Ukrajine potvrdio je da su ukrajinske snage juče napale rafineriju nafte Lukoil-Permnjeftorgsintez u ruskom gradu Permu.

Riječ je o jednom od ključnih postrojenja u Rusiji, u vlasništvu Lukoila, jedne od najvećih ruskih naftnih kompanija. Rafinerija godišnje prerađuje više od 13 miliona tona sirove nafte i proizvodi benzin, dizel, avionsko gorivo i maziva.

Juče oko 10 časova po lokalnom vremenu na ruskim društvenim mrežama pojavile su se fotografije i snimci koji navodno prikazuju napad na rafineriju.

As a result of the Ukrainian UAV attack, one of the largest oil refineries in Russia, LLC "Lukoil-Permnefteorgsintez" (PNOS), was hit.



PNOS, part of the Lukoil group, processes more than 13 million tons of oil per year, producing a wide range of products, including…pic.twitter.com/bYV7M03Moy — Cloooud | (@GloOouD)July 29, 2026

Guverner Permskog kraja Dmitrij Mahonjin naknadno je potvrdio da je pogođen "industrijski objekat". Dodao je da je nekoliko dronova presretnuto prilikom približavanja lokaciji i da u napadu niko nije povrijeđen.

Potvrda iz Kijeva

Predsjednik Volodimir Zelenski juče je takođe potvrdio da je Ukrajina sprovela "sankcije dugog dometa" protiv rafinerije u Permskom kraju, ali nije naveo o kom se tačno postrojenju radi. Odgovornost za napad kasnije je preuzela Služba bezbjednosti Ukrajine (SBU).

Iz SBU su otkrili da je cilj bila upravo rafinerija Lukoil-Permnjeftorgsintez, smještena više od 1.500 kilometara od ukrajinske granice.

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Fire Rages at Lukoil-Permnefteorgsintez After Ukrainian Drone Attack on Critical Unit



Ukrainian Security Service drones struck the Lukoil-Permnefteorgsintez refinery in Perm on Wednesday, igniting its primary oil refining unit. The facility, one of…pic.twitter.com/NiBawEoo6T — Corefrontline (@corefrontline)July 29, 2026

Generalštab je saopštio da je nakon napada u krugu rafinerije izbio požar. Prema prvim informacijama, vatra je zahvatila postrojenje za primarnu preradu nafte, što je jedan od ključnih pogona u kompleksu.

Kampanja protiv ruske naftne industrije

Napad u Permu dio je šire ukrajinske kampanje dalekometnih udara duboko na ruskoj teritoriji. Cilj tih napada jeste ruska naftna industrija, a svrha im je da poremete snabdijevanje gorivom i umanje sposobnost Moskve da nastavi rat.

Zbog ukrajinskih udara na ciljeve u Rusiji i na okupiranim područjima, uključujući Krim, u pojedinim regionima došlo je do nestašice goriva. Mediji izvještavaju o benzinskim pumpama koje su ostale bez zaliha i dugim redovima vozila.

Zelenski: Pritiskom do diplomatije

Zelenski je 26. jula održao sastanak sa vojnim vrhom na kojem su analizirali kampanju dalekometnih udara. Nakon sastanka istakao je da su ukrajinske snage od početka ove godine izvele više od 1.000 napada u okviru strategije koju naziva "sankcijama dugog dometa".

Ukraine Attacks Perm Refinery



Ukrainian drones attacked the Lukoil-Permnefteorgsintez oil refinery in Perm. The reports were confirmed by the General Staff of the Ukrainian Armed Forces.



"Lukoil-Permnefteorgsintez is one of the largest oil refineries in the Russian Federation.…pic.twitter.com/XR6ikylWsx — Belsat in English (@Belsat_Eng)July 30, 2026

"Glavni cilj nam je da pritisak dugog dometa još snažnije podstakne Rusiju na diplomatiju. To postižemo tako što ometamo proizvodnju komponenti za oružje, nanosimo gubitke naftnom i drugim privrednim sektorima i vraćamo ovaj rat u njegovu 'matičnu luku'", napisao je Zelenski na Fejsbuku.