Sheena slučajno ošamarila Baku Praseta u live streamu: „Ovo je pokušaj ubistva!“

Poznati influenser Baka Prase doživio je jedan od najjačih šamara u svojoj karijeri – i to od Sheene, gošće na strimu kod Nine Drame.
U videu koji je objavio TikToker Stankella (@stankella), Baka Prase moli Sheenu da ga lagano udari po ruci ili ramenu, samo da osjeti „kako je“. Naglašava više puta: „Ne punom snagom, ne punom snagom.“
Sheena, međutim, nije baš precizno odmjerila snagu.
@stankellaSheena slučajno ošamarila Baku Praseta#stankella#bakaprase#fyp#fakesituation⚠️#powerslap@bakaprase♬ original sound - Stankella
Šamar koji je uslijedio bio je toliko jak da je Baka Prase trenutno izgubio dah. Reakcija je bila trenutna i nefiltrirana:
• „Oh my God Sheena… slipper ass, I swear!"
• „Ne mogu da izbrojim do 10 sada..."
• „Nisam se rasplakao, ovo su suze sreće… mrzi me baš!“
• „Imam svedoka da je ovo bio pokušaj ubistva, legit!“
Sheena se izvinjavala kroz smijeh, a Baka Prase je u šoku ponavljao da nikad nije dobio šamar po ramenu i da „nije znao da će tako otići“.
Video je za manje od 24 sata skupio preko 280.000 pregleda, više od 15.000 lajkova i preko 4.000 dijeljenja. Fanovi su u komentarima podijeljeni između smijeha i sažaljenja prema Baki Prasetu.