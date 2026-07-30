logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sheena slučajno ošamarila Baku Praseta u live streamu: „Ovo je pokušaj ubistva!“

Sheena slučajno ošamarila Baku Praseta u live streamu: „Ovo je pokušaj ubistva!“

Autor mondo.me
0

Poznati influenser Baka Prase doživio je jedan od najjačih šamara u svojoj karijeri – i to od Sheene, gošće na strimu kod Nine Drame.

Sheena slučajno ošamarila Baku Praseta u live streamu: „Ovo je pokušaj ubistva!“ Izvor: Printscreen/Youtube/Telekom Srbija

U videu koji je objavio TikToker Stankella (@stankella), Baka Prase moli Sheenu da ga lagano udari po ruci ili ramenu, samo da osjeti „kako je“. Naglašava više puta: „Ne punom snagom, ne punom snagom.“

Sheena, međutim, nije baš precizno odmjerila snagu.

@stankellaSheena slučajno ošamarila Baku Praseta#stankella#bakaprase#fyp#fakesituation⚠️#powerslap@bakaprase♬ original sound - Stankella

Šamar koji je uslijedio bio je toliko jak da je Baka Prase trenutno izgubio dah. Reakcija je bila trenutna i nefiltrirana:
• „Oh my God Sheena… slipper ass, I swear!"

• „Ne mogu da izbrojim do 10 sada..."

• „Nisam se rasplakao, ovo su suze sreće… mrzi me baš!“

• „Imam svedoka da je ovo bio pokušaj ubistva, legit!“

Sheena se izvinjavala kroz smijeh, a Baka Prase je u šoku ponavljao da nikad nije dobio šamar po ramenu i da „nije znao da će tako otići“.

Video je za manje od 24 sata skupio preko 280.000 pregleda, više od 15.000 lajkova i preko 4.000 dijeljenja. Fanovi su u komentarima podijeljeni između smijeha i sažaljenja prema Baki Prasetu.

Tagovi

Baka prase Sheena power slap šamar Nina Drama

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ