Sheena slučajno ošamarila Baku Praseta u live streamu: „Ovo je pokušaj ubistva!“

Poznati influenser Baka Prase doživio je jedan od najjačih šamara u svojoj karijeri – i to od Sheene, gošće na strimu kod Nine Drame.

Izvor: Printscreen/Youtube/Telekom Srbija

U videu koji je objavio TikToker Stankella (@stankella), Baka Prase moli Sheenu da ga lagano udari po ruci ili ramenu, samo da osjeti „kako je“. Naglašava više puta: „Ne punom snagom, ne punom snagom.“

Sheena, međutim, nije baš precizno odmjerila snagu.

Šamar koji je uslijedio bio je toliko jak da je Baka Prase trenutno izgubio dah. Reakcija je bila trenutna i nefiltrirana:

• „Oh my God Sheena… slipper ass, I swear!"

• „Ne mogu da izbrojim do 10 sada..."

• „Nisam se rasplakao, ovo su suze sreće… mrzi me baš!“

• „Imam svedoka da je ovo bio pokušaj ubistva, legit!“

Sheena se izvinjavala kroz smijeh, a Baka Prase je u šoku ponavljao da nikad nije dobio šamar po ramenu i da „nije znao da će tako otići“.

Video je za manje od 24 sata skupio preko 280.000 pregleda, više od 15.000 lajkova i preko 4.000 dijeljenja. Fanovi su u komentarima podijeljeni između smijeha i sažaljenja prema Baki Prasetu.