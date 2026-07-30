FK Partizan kažnjen je zabranom prisustva navijača na jednoj utakmici, dok je Demba Sek suspendovan na dva meča.

Izvor: MN Press

Disciplinska i etička komisija Fudbalskog saveza Srbije kaznila je FK Partizan zabranom prisustva navijača na jednoj prvenstvenoj utakmici na gostujućem terenu zbog dešavanja u uvodnom kolu Superlige Srbije. Crno-bijeli su remizirali sa Zemunom 2:2, a pristalice crno-bijelih su napravile niz incidenata.

Istom mjerom je kažnjen i FK Radnički 1923 iz Kragujevca. Kako se navodi u saopštenju, sankcije su izrečene zbog neprimjerenog ponašanja njihovih pristalica na otvaranju nove takmičarske sezone, na utakmicama Novi Pazar - Radnički 1923 i Zemun - Partizan.

Gostujuća publika je na pomenutim susretima koristila pirotehnička sredstva u prekomjernim količinama od kojih je većina baklji, topovskih udara, petardi i dimnih bombi završilo na samom terenu za igru, dok su Kragujevčani ubacivali baklje i na dio tribina gdje su bili stacionirani navijači Novog Pazara.

Istovremeno, fudbaleri Zemuna Novak Petrušić i Partizana Demba Sek, kažnjeni su sa po dvije utakmice zabrane igranja. Zemunac zbog učinjenog ozbiljnog prekršaja na meču sa IMT-om, a igrač "crno-bijelih" zbog nasilnog ponašanja i odgurivanja protivničkog igrača rukom u predjelu lica. To se dogodilo na utakmici sa Mačvom kada je igrač Partizana zaradio direktan crveni karton.

Partizan se žalio

"Fudbalski klub Partizan uložiće žalbu povodom direktnog crvenog kartona pokazanog Dembi Seku na jučerašnjoj utakmici drugog kola Mozzart Bet Superlige Srbije protiv Mačve.

Smatramo da u spornoj situaciji nije bilo elemenata za isključenje našeg igrača. Već na terenu bilo je očigledno da je reakcija protivničkog fudbalera bila nesrazmerna stvarnom kontaktu i da je riječ o simuliranju, što potvrđuje i pregled video-snimka sporne situacije.

Po prijemu odluke Disciplinske komisije Fudbalskog saveza Srbije, FK Partizan će u predviđenom roku uložiti žalbu i zahtijevati ukidanje disciplinske mjere, kao i svih posledica koje bi po osnovu direktnog crvenog kartona mogle da proisteknu za našeg igrača.

FK Partizan očekuje da nadležni organi pažljivo razmotre sve dostupne snimke i činjenice i donesu odluku zasnovanu isključivo na stvarnim okolnostima događaja", navodi se u saopštenju crno-bijelih.