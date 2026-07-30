"Da nije muzike, bio bih mrtav do 25. godine": Desingerica brutalno o porocima i estradi

Desingerica je nedavno otkrio koliko mu znači muzika i na koji način je promijenio svoj život iz korjena.

Izvor: MONDO

Dragomir Despić Desingerica nedavno je progovorio o kolegama sa estrade i muzici koja mu prija van posla, ali i porocima kojima, kako kaže, trenutno nije sklon.

Reper nije želio nikoga da izdvaja kao najsimpatičnijeg, te je tvrdio da poštuje svačiji rad.

"Sa svima sa estrade razgovaram. Nikoga ne bih izdvajao, ničiji rad, čim su tu, znači da dobro rade. Svako se bori za sebe, poštujem svačiji rad, ne bih odvajao. Ja slušam sve, i strano i domaće. U kolima znam da pustim nešto što je možda i nepoznato, taj gas me radi. Volim nekad da pustim i Yu ex rok ili Balaševića" govorio je Desingerica za fullscreen media.

O porocima

Despić je otkrio da nije pobornik poroka i da ga je muzika potpuno smirila.

"Ne pijem, ne drogiram se. Ranije je tu bila svega i svačega, danas nemam vremena. Lijepo sam rekao, muzika me je mnogo smirila. Da se muzika nije desila bio bih mrtav do 25. godine. Možda bih ja i vario, zgutao nešto, ali nemam vremena" našalio se Desingerica.

Haos u Crnoj Gori

Dragomir Despić Desingerica ovog ljeta ima veliki broj nastupa u Crnoj Gori zbog čega ljeto i provodi na primorju gdje tokom dana i uveče nastupa. Oko njega se čini da je ovog ljeta najveća pompa, od zahtjeva da mu se zabrane nastupi zbog perfomansa koje izvodi do toga da je bio privođen zbog neposedovanja dokumenata, a racija je na jednom od njegovih nastupa utanovila da maloljenta lica piju alkohol.

Podsetite se kadrova sa njegovih nastupa:

Iako se mnogi pjevači žale da nemaju broj nastupa kao ranije, on kaže da to kod njega nije slučaj.

"Kao i svake godine, bajo, uvijek isto sve. Tako da ekstra. Ne žalim se bajo, dobro je. Uvijek se nađu neke te zle duše bajo. Ali što se tiče nastupa i punoće nastupa za razliku od drugih je bomba", kaže pa se dotakao racije.

"Ništa nisam uradio osim dobrog provoda i dobre žurke"

" Ljudi rade svoj posao. Nije se desilo samo tu, desilo se još na par mjesta. Samo što, otkud znam koliko to kao turistički sve to što se radi je da kažeš ono pametno i ostalo. Ali opet svako vodi svoj posao i zemlju kako misli da treba. Uđu normalno, legitimišu, završe svoj posao i odu. Nije to ništa nenormalno. Samo što ja najviše volim od prije 20 godina kad je bilo i šetališta i ludila. Ovaj sad je dosta mirnije, vrijeme žurki je pomjereno dosta do nekih kraćih sati nego što je bilo godinama unazad dok se ja još nisam ni bavio muzikom. Što se mene tiče svake godine krećeš, rokaš sve to bude bomba pa onda me razapinju, prave od mene ko da sam serijski ubica a ništa nisam uradio osim dobrog provoda i dobre žurke. Uvijek se nađe tu neko tu ko je onako sujetan i hoće to da najuri i da pravi od toga bauk, na kraju dana ti kad pogledaš liče i pitaš šta je čovjek uradio. Ti sad kažeš šiša on, pa daj onda sve frizerske salone da zatvorimo i pečenjare i roštilje. Ja ne mogu da vjerujem, onda sjedne gledam da l’ sam ja lud ili je neko drugi lud" rekao je reper.

(Scandal.svet.rs/MONDO)